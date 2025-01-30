貓咪被困積雪排水管內　一根繩子助牠脫險　網民：喵星人好聰明

前段時間，摩爾多瓦的一個小哥出門的時候總能聽見有貓的叫聲，他仔細找了一下，發現聲音的來源是在一個被積雪覆蓋住的排水管。



小哥趕緊過去看，然後就看到有隻貓被困在了裏面。

一隻貓咪被困在排水管內（youtube@ViralHog）

他立刻找來了電動工具拆除了排水管的蓋子，想把貓救上來。

點擊圖片回看當時如何將貓咪救出：

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但是管道太狹窄了，貓貓被困的位置又太深，他根本沒有辦法夠到貓。

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小哥沒轍，就丟了根繩子過去，希望通過不停地晃動繩子，讓貓意識到它可以順着繩子爬上來。

本來不抱希望的，可這貓實在聰明，蹬、蹬、蹬就順着繩子爬上來，然後逃跑了。

……真是一個離奇又有趣的救援！

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