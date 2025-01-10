14歲肥胖盲眼老貓沒人領養直到她出現　被愛包圍下牠變得不一樣

收容所裏有一個釘子戶，牠叫「埃塞爾（Ethel）」是一隻又胖又瞎的老貓。



因為身體殘疾，加上總是找不對地方拉粑粑，沒有人願意領養這個麻煩包，所以埃塞爾在收容所待了一年多，一個想帶牠回家的人都沒有。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪在收容所，一直沒人帶牠回家。（instagram@queenfatethel）

收容所的工作人員@唐娜 發現了這一現實，她對埃塞爾的遭遇感到難過，於是和家人商量之後決定將牠帶回家。

因為失明的關係，埃塞爾很不喜歡動，牠更多的是在房間裏躺著。

由於看不到東西，貓咪大多數時間都在睡。（instagram@queenfatethel）

為了幫助牠，唐娜想到了一個好方法。

她在貓廁所旁邊放了一塊毛巾，讓埃塞爾能夠感覺到牠，知道廁所在旁邊。

然後，她又帶著埃塞爾感受不同區域的地毯，像是這種觸感的地毯是樓梯的，這種觸感是客廳的…讓牠一點點熟悉房子的環境。

貓咪被愛包圍，真的可以有很大的改變：

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與此同時，唐娜也開始幫助埃塞爾減肥，限時限量提供的低熱量食物，幫助牠瘦到了健康體重。

埃塞爾已經14歲了，牠不年輕了，但在唐娜一家人的愛護下，又重新有了活力。

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瘦了8磅後的Ethel。（instagram@queenfatethel）

唐娜說：

其實埃塞爾很聰明，在你幫助牠熟悉家裏的一切後，就會發現養牠並不是一件麻煩的事，牠是一隻可愛的小貓，希望牠能健康長壽~

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