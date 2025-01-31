緬因貓被關在兔籠裏12年　在生命最後階段獲重生：牠會一直被愛著

刷到一個很心酸的故事，但好在結局是好的。



波士頓動物救援聯盟在一個有貓囤積症的人那裏救下了很多小貓，其中一隻叫做「康妮」（Connie）的緬因貓（Maine Coon Cat）格外可憐。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

康妮一直被忽視籠養，本來是大貓的牠竟然被關在一個兔籠裏12年。

緬因貓被關在兔籠裏12年（southendpetsitting）

儘管被解救送到收容所，康妮也未能得到真正的救贖。

瘦弱的牠，令人感到心痛。（southendpetsitting）

因為年老的緣故，沒有人願意給康妮一個家，牠只能在收容所的籠子裏日復一日的等待領養，牠的生活似乎只是從一個小籠子換到了一個大籠子。

網友@朱莉（Julie Nashawaty） 是一個特別的領養人，只收養老年貓。

老貓露娜的全新喵生，才剛剛開始：

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朱莉有過一段被虐待的婚姻，也被生活苦苦折磨過，沒有人幫她，她靠自己咬牙挺過來了。

延伸閱讀：14歲肥胖盲眼老貓沒人領養直到她出現 被愛包圍下牠變得不一樣（點擊連結看全文）

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因為吃過這樣的苦，所以她更知道對一個深處絕望情境下的生命伸出援手有多重要。

所以，她想要提供自己力所能及的幫助，給那些被人忽視的老年貓。

康妮就是她想要伸出援手的對象，朱莉將康妮領養回家，給牠取了一個新名字「露娜」（Luna），讓牠開啟新的貓生。

露娜剛來家裏的時候，瘦瘦小小，一隻成年的緬因貓卻比家裏的普通橘貓「奧利」（Ollie）還要小兩圈。

在最後的歲月裏，露娜不會再感到孤單。（southendpetsitting）

家人們都很心疼牠，10歲的奧利也是，很照顧這個新來的姐姐。

露娜在這個家裏，感受到了自由，也感受到了主人的愛。

隨着時間流逝，露娜得了老年痴呆症，牠經常忘記吃飯，也忘了自己深處何地。

露娜會一直被愛著（southendpetsitting）

但朱莉從來沒有嫌棄過牠，她會在房子裏放置很多加熱毯，這樣就算露娜突然失憶，也隨處有溫暖的地方睡覺。

露娜忘記自己吃過飯，她會給牠額外的獎勵，讓牠知道牠不必乞食也可能填飽肚子。

並且，朱莉每天都會聽露娜喵喵需求，在牠需要的時候撫摸，抱抱牠。

哪怕半夜2點鐘，露娜喵喵叫着來求摸摸，她也會很有耐心的滿足牠。

老貓露娜新的喵生才剛剛開始（southendpetsitting）

朱莉說：

我希望牠知道牠不用做任何討好人類的事情，也會一直被愛着，哪怕牠總是在遺忘，但短暫想起的每分每秒，牠都能感受到深厚的愛。

老貓露娜新的喵生才剛剛開始，或許牠前半生浪費了太多的時間，但至少牠現在得到的愛比過往的12年要多得多的多，一切都還不晚。

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