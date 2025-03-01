小貓被困高速公路　警員與貨車司機巧妙施救　更助牠找到永遠的家

美國佛州阿拉楚阿的警察@Thomas Stanfield 在公路上行駛的時候，發現了一隻小貓。



當時牠就躺在公路中間，周圍車來車往，牠嚇壞了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

警察Stanfield留意到公路上有隻小貓咪。（Alachua Police Department）

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起初Stanfield以為牠被車撞了，開車到貓附近才發現牠沒有受傷，但如果不管牠，很容易被車撞到。

於是，他趕快打開了應急燈並開始倒車。

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當時有一輛卡車就跟在警車後面，司機也看到了這隻小貓，他明白了Stanfield的意圖，確認路況後停車，用卡車空出一條車道，幫助Stanfield救貓。

得益於卡車司機的幫助，Stanfield很快就將貓救了下來。

如今，小貓咪有新家了（Alachua Police Department）

後來，小貓被帶回了警局，還被局裏的一個調度員同事收養了。

這真的是大難不死，必有後福呀！

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