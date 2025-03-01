小貓被困高速公路 警員與貨車司機巧妙施救 更助牠找到永遠的家
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
美國佛州阿拉楚阿的警察@Thomas Stanfield 在公路上行駛的時候，發現了一隻小貓。
當時牠就躺在公路中間，周圍車來車往，牠嚇壞了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+7
起初Stanfield以為牠被車撞了，開車到貓附近才發現牠沒有受傷，但如果不管牠，很容易被車撞到。
於是，他趕快打開了應急燈並開始倒車。
延伸閱讀：家人不讓養貓 卻在收容所遇上牠隔空示愛 最終迎來美好溫馨結局（點擊連結看全文）
+7
當時有一輛卡車就跟在警車後面，司機也看到了這隻小貓，他明白了Stanfield的意圖，確認路況後停車，用卡車空出一條車道，幫助Stanfield救貓。
得益於卡車司機的幫助，Stanfield很快就將貓救了下來。
後來，小貓被帶回了警局，還被局裏的一個調度員同事收養了。
這真的是大難不死，必有後福呀！
延伸閱讀：小貓生死邊緣掙扎 無法正常行走還有白內障 獸醫1舉動助牠重生（點擊連結看全文）
+4
流浪貓咪不願靠近 夫妻花6年與牠建立感情 最終因1情況牠屈服了買貓窩竟然附送方形坐墊？真相是主子瞓出新高度：液體貓變固體貓清早起床遇上帶病被遺棄貓咪 她1個決定改寫陌生貓命運：要幸福流浪白貓在醫院裏 經歷3個寒暑沒人驅趕 成為不動的最美風景線帶狗散步時小貓突然亂入 更跳到狗狗身上：這汪星人是我的手下貓主子不賞臉新買回來的貓窩 在1情況下牠主動前來使用：是真愛貓媽媽誕下12隻小寶寶 唯獨牠與眾不同 你看出哪裏有異常嗎？
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】