愛貓離世3周後便遇上神似小貓　是巧合還是命運？感激牠們選擇我

網友@Komachi 曾養過一隻叫做Kuro的棕色虎斑貓，牠在2011年的時候因病去世了。



貓咪生命很短暫，要好好珍惜快樂時光。（貓與愛的世界提供）

她傷心欲絕，遲遲無法從寵物離世的悲傷情緒中走出來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

大概三周後，網友聽說同事在給一隻流浪小奶貓找家，出於好奇，就問了一句。

然後就發現那隻小貓才三周大，也是棕虎斑跟Kuro長得幾乎一模一樣。

剛來到家的Maro，真的很嬌小。（貓與愛的世界提供）

有一瞬間，她覺得這就是轉世的Kuro，於是決定領養牠，還給貓取名「Maro」。

因為Maro太小了，需要多次餵奶還要幫助牠排泄，當時全家人輪班照顧牠，還遇到很多困難，磕磕絆絆地終於把小貓養大了。

時間匆匆流逝，Maro已和家中其他貓咪相處得很好：

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網友也不知道牠是不是真的是Kuro的轉世，但無比確定的是牠註定屬於這個家。

家裏兩隻老貓都很喜歡牠，家人也很愛牠，Maro也很懂事，給這個家重新帶來了活力。

網友說：

「Kuro和Maro其實是兩個不一樣的貓，沒有誰可以替代誰，我無比感激牠們選擇來到我的家，真的給我們帶來很多快樂，謝謝小貓~」

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