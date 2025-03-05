貓咪被領養不久後便遭退回收容所 棄養原因令人生氣：不懂珍惜
撰文：貓與愛的世界
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一隻叫做「拉維」（Ravi）的8歲黑貓才被領養沒多久，就被棄養了。
家人將牠送到了當地的一家收容所，告知獸醫：「這個貓太粘人了，不適合我們家。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
獸醫非常無奈，只好聯絡他們經常合作的救助機構，由那裏的工作人員將貓接回收容所。
拉維來到收容所後，大家都不理解怎麼會有人放棄這樣一隻小貓。
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牠很親人，喜歡跟人貼貼，而且性格問題非常友好，能很快地融入收容所的貓集體，也不會跟其他貓發生爭執。
拉維最喜歡做的事就是依靠在人類的身上小睡和抱抱。
救命，這簡直就是讓人求之不得的神仙咪好嗎？
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不想養就直說，還賴貓粘人，啥也不是！
後來，拉維被納入了送養系統中，沒幾天的功夫就有100+份申請，超多人想要領養牠。
但工作人員表示：因為拉維有過一段糟糕的送養經歷，所以這一次會仔細審查領養人資料，確保牠餘生都能得到足夠的愛。
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