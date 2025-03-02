送貨員常餵養的流浪貓失蹤多日　以為牠去了喵星　真相暖到哭出來

一名網友將家裡附近的流浪貓收編，原先負責送貨的愛貓物流士發現貓咪不見還很難過以為貓咪去了喵星，結果看到網友把貓咪抱出來瞬間落淚，感動的說「你還活著真是太好了」。



X（原推特）一名網友分享自己的經驗，表示自己前陣子把家裡附近的流浪貓收編，這隻浪貓很快就適應了家貓的生活。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪流浪不是牠的錯（unsplash@akira）

流浪貓突然不見了，幸好結局是好的：

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日前飼主偶遇負責在這個社區運送快遞的宅急便物流士，該名物流士非常喜歡貓咪，常常跟之前那隻虎斑流浪貓打招呼，但他很明顯發現貓咪不見了，連日來都鬱鬱寡歡，以為那隻虎斑浪貓已經死掉了。

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飼主見狀決定給送貨員一個驚喜，他立刻回房子裡面抱出已經成為家貓、圓潤肥胖的虎斑貓，送貨員見到貓咪非常激動，忍不住落淚表示「沒想到你還活著」，這讓飼主看了非常感動，不禁覺得自己收編浪貓的決定「好像對物流士來說有點抱歉」。

網民分享這隻流浪貓的經歷（x）

暖心故事在網路上瘋傳，網友留言表示：

「飼主好暖心，送貨員是真的很愛貓」、

「貓貓有了好歸宿是好事，但喜歡浪貓的人看到浪貓不見真的會以為貓貓不在了」、

「這真的會讓人很擔心，也難怪有些人收編流浪貓後會在原地留下公告說貓咪已經被領養」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】