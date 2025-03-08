租客失蹤留下13隻貓咪在屋內　房東不追究更有1善心舉動：很有愛

近日，福建廈門的一則新聞引發了廣泛關注，2月8日，房東徐女士發現租客失聯並拖欠房租後，打開房門竟發現屋內留下了10隻大貓和3隻剛出生的小貓。



租客失蹤留下13隻貓咪在屋內（波奇網提供）

徐女士介紹，這位租客已經租住四五年，一直按時交租，但最近突然失聯，並拖欠了3000多元房租。她覺得有點奇怪，便決定去房子裏看一看。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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然而當她打開房門時，眼前的景象卻讓她大吃一驚：房間裏不僅有10隻成年貓，還有3隻剛出生的小貓。

環顧一圈後徐女士發現，房間內貓糧、貓砂等物品散落一地，判斷租客應該不是事先計劃好，而更像是匆忙離開的。

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徐女士嘗試聯繫租客，卻發現對方已經將她拉黑。

儘管如此，她並沒有選擇報警或採取強硬手段，而是推測租客可能遇到了困難，甚至可能是在救助流浪貓的過程中陷入了困境。

面對這一情況，徐女士沒有責怪租客，反而表示理解：「他養得應該都是流浪貓，可能遇到困難了，我不打算追究責任。」她的關注點更多地放在瞭如何妥善安置這些貓咪上。

確實如徐女士所說，視頻中的貓咪主要是白貓和狸花貓，並不像是做繁育的後院貓，看起來也沒有瘦的皮包骨頭，反而很敦實，也許前主人確實是傾注了愛心去養牠們的吧，雖然最後不知道是什麼原因放棄了牠們，幸好牠們又遇到了好心的房東徐女士。

貓咪是沒有錯的（波奇網提供）

為了給這些貓咪找到一個安全的歸宿，徐女士主動聯繫了當地的動物救助站和愛貓人士。

目前，已有部分貓咪被領養，但仍有5隻大貓在等待新的家庭。徐女士希望通過自己的努力，讓這些貓咪能夠重新獲得溫暖的家。

對於這件事，很多網友第一反應是原主人對貓咪不負責任，還有一些人表示擔心原主人的安全，當然更多人是為房東徐女士點贊，覺得社會需要更多這種善良正能量的人。

人間有愛（波奇網提供）

我們始終認為，養寵物是一種責任，無論是家養還是救助流浪動物，都需要考慮到動物的生存和福利，因此主人在做決定時一定要量力而行，養不養、養幾隻，都要考慮好自己能否為牠們的一輩子負責。

另外，養寵物的過程中如果遇到困難，建議積極尋求幫助，而不是選擇逃避。

最後，也感謝這位善良的徐女士，不僅沒有追究租客的責任，還主動承擔起照顧貓咪的義務，為牠們尋找新的家庭，讓我們感受到了溫暖和愛，希望小貓咪們都能早日找到屬於自己的家。

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