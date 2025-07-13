養倉鼠必知5件牙齒知識　硬物飼料不可少　葵花子過量要警惕

倉鼠也屬於齧齒類的動物，所以前牙老在長。齧齒類為了維持短短的牙齒，啃咬硬物。



那麼關於倉鼠牙齒的情況又有什麼需要注意的呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

硬硬的倉鼠飼料

倉鼠的牙齒如果任意長出來的話很危險的。也有牙齒會透過倉鼠的腮長出來的情況。還有牙齒太長的話不能好好吃食物。如果倉鼠沒有任何疾病，但還是不吃時，也有可能是因為 牙齒太長，所以一定要注意。如果只給蔬菜或軟食的話可能會產生如上情況。 所以，倉鼠的飼料也是做成固體的硬物。

給倉鼠餵倉鼠飼料（Nikolett Emmert@Unsplash）

倉鼠的牙齒斷了的情況

經常有因墜落或衝突等引起倉鼠的牙齒的折斷，那麼沒有斷的對着的牙齒因為有縫隙當然會長勢更快。但折斷的牙齒也會照常長出來。其結果是前牙變彎或向前突出來，那麼就有可能因不能正常吃食而導致的營養失調而死掉。

檢查倉鼠牙齒（倉鼠快樂養3@facebook）

給太多的葵花子會導致缺鈣

還有給倉鼠太多的葵花子（不均衡的飲食習慣──大部分的s爸s媽會因為ss愛吃而長期過多地給葵花子）也會缺鈣，牙齒會很容易斷的。特別是年老的倉鼠因太老所以身體嚴重缺鈣，所以牙齒很容易折。所以應該經常查看一下倉鼠的牙齒。因此應該多給含有豐富的鈣的食物（比如鯷魚就是小乾魚，牛奶等）。

想查看倉鼠的牙齒的話？

強制性地查看倉鼠的牙齒的話，倉鼠會乖乖地讓你看嗎？肯定會咬、掙扎......其實，查看牙齒的方法是相對容易的。跟分辨倉鼠的公母一樣先一手拎着倉鼠，拽脖子後方的皮膚的話，倉鼠的牙齒會一目瞭然的。

如何檢查倉鼠牙齒（peachypetparadise27@youtube）

倉鼠也會有蟲牙嗎？

倉鼠吃甜的也會產生蟲牙，所以最好避免甜的哦。據說，倉鼠要是有蟲齒而牙疼的話，洗臉時很困難的。獸醫說倉鼠的牙齒過長的話，應該用指甲刀等適當地剪斷牙齒。但是除非萬不得已，非專業人士還是不要嘗試為好。要是被倉鼠咬也比較危險的。

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