養倉鼠必知5件牙齒知識 硬物飼料不可少 葵花子過量要警惕
撰文：波奇網
出版：更新：
倉鼠也屬於齧齒類的動物，所以前牙老在長。齧齒類為了維持短短的牙齒，啃咬硬物。
那麼關於倉鼠牙齒的情況又有什麼需要注意的呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
硬硬的倉鼠飼料
倉鼠的牙齒如果任意長出來的話很危險的。也有牙齒會透過倉鼠的腮長出來的情況。還有牙齒太長的話不能好好吃食物。如果倉鼠沒有任何疾病，但還是不吃時，也有可能是因為 牙齒太長，所以一定要注意。如果只給蔬菜或軟食的話可能會產生如上情況。 所以，倉鼠的飼料也是做成固體的硬物。
倉鼠的牙齒斷了的情況
經常有因墜落或衝突等引起倉鼠的牙齒的折斷，那麼沒有斷的對着的牙齒因為有縫隙當然會長勢更快。但折斷的牙齒也會照常長出來。其結果是前牙變彎或向前突出來，那麼就有可能因不能正常吃食而導致的營養失調而死掉。
給太多的葵花子會導致缺鈣
還有給倉鼠太多的葵花子（不均衡的飲食習慣──大部分的s爸s媽會因為ss愛吃而長期過多地給葵花子）也會缺鈣，牙齒會很容易斷的。特別是年老的倉鼠因太老所以身體嚴重缺鈣，所以牙齒很容易折。所以應該經常查看一下倉鼠的牙齒。因此應該多給含有豐富的鈣的食物（比如鯷魚就是小乾魚，牛奶等）。
想查看倉鼠的牙齒的話？
強制性地查看倉鼠的牙齒的話，倉鼠會乖乖地讓你看嗎？肯定會咬、掙扎......其實，查看牙齒的方法是相對容易的。跟分辨倉鼠的公母一樣先一手拎着倉鼠，拽脖子後方的皮膚的話，倉鼠的牙齒會一目瞭然的。
倉鼠也會有蟲牙嗎？
倉鼠吃甜的也會產生蟲牙，所以最好避免甜的哦。據說，倉鼠要是有蟲齒而牙疼的話，洗臉時很困難的。獸醫說倉鼠的牙齒過長的話，應該用指甲刀等適當地剪斷牙齒。但是除非萬不得已，非專業人士還是不要嘗試為好。要是被倉鼠咬也比較危險的。
延伸閲讀：替倉鼠沐浴要用水嗎？新手必讀清潔指南 專業浴沙才是首選（點擊鏈結看全文）
+5
乘客私帶倉鼠登機「跑丟了」 全機乘客下機等待 東航延誤1小時倉鼠撒嬌親暱小舉動 這些肢體語言你都懂嗎？整理皮毛原來是放鬆倉鼠吃什麼比較好？除穀物外還有這些選擇 注意提供硬物來磨牙日本飼主用「這東西」自製跑步機 倉鼠賣力奔跑影片引熱議｜有片
【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】