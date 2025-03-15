倉鼠跑輪不止是玩具 沒有跑輪隨時影響到健康 科學原因在這
撰文：波奇網
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在你去購買鼠籠的時候，鼠籠內部都會有一個輪子一樣的「玩具」，這是為寵物鼠專門準備的，讓牠平時可以跑輪玩。在日常生活中你也會看見鼠鼠常常會跑輪。
那為什麼倉鼠喜歡跑輪呢？什麼原因造成的呢？
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倉鼠喜歡跑輪這與牠的生活習慣有關係，野外生活的倉鼠是一種非常喜歡運動的小動物，而且每天晚上都會跑幾英里的範圍尋找食物，而被寵養的倉鼠，平時沒有了奔跑的機會，為了更好的滿足倉鼠習性需求，給牠準備一個跑輪讓牠隨時可以奔跑。
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飼養倉鼠然而又不給牠準備跑輪，這對倉鼠來說是有害的。事實證明，沒有跑輪玩耍的倉鼠，往往會把這部分精力發洩在別的方面，如狠咬籠子等等。
而且情況嚴重的話，會導致倉鼠患上籠癱瘓，即倉鼠像半殘廢一樣的在籠子裡爬行，而主要原因就是在狹小的鼠籠中倉鼠不能得到很好的運動機會。所以，既然飼養了倉鼠，那就是為牠準備一個跑輪吧。
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