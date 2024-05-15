倉鼠撒嬌親暱小舉動　這些肢體語言你都懂嗎？整理皮毛原來是放鬆

倉鼠機靈可愛，喜歡乾淨，不吵不鬧也不需要花太多精力照看，是很多學生黨和上班族非常喜歡的小寵。那麼倉鼠對主人有感情嗎？倉鼠信任主人的表現有哪些？



小編整理了倉鼠的幾種行為代表的含義，養倉鼠的人可以了解下哦。

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1、 整理皮毛：倉鼠有兩種情況下會整理自己的皮毛：第一種情況，就是在放鬆狀態；另一種情況，就是在主人撫摸他們之後，倉鼠想把味道再塗到身上。倉鼠是喜歡自己的味道！

2、耳朵向下：倉鼠耳朵向下表示他的警覺性很低，正處於放鬆狀態。當倉鼠警覺時，他們耳朵一般都是豎得高高的，對周圍環境的微弱聲音非常敏感。(因為倉鼠視力不太好，所以他們會有靈敏的小耳朵補其不足。)

3、趴在地上：看見他們懶洋洋的樣子，就知道他們真的是非常滿足。

4、倦曲身體：倉鼠酣睡的時候是倦曲身體，所以作為主人看見這樣就最好別吵醒他們了！

5、爬到手上：倉鼠心情好的時候也會爬上主人那裏哄哄主人。當主人伸手進籠子温柔的叫倉鼠的名字時，如果倉鼠爬到主人的手上，就代表他們今天心情不錯！

倉鼠咬你的時候你不能膽祛，如果你猛的一下把手伸回，倉鼠會覺得你很不可靠，就算牠咬你也不責備牠。倉鼠喜歡早上睡覺，晚上活動，早上倉鼠可以說在什麼地方什麼時間都是可以睡着的，當牠縮成一團睡覺的時候最好不要去打擾牠，這個時候倉鼠的警惕心理是最高的。

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