替倉鼠沐浴要用水嗎？新手必讀清潔指南　專業浴沙才是首選

喜歡倉鼠的朋友都知道，倉鼠最好不要用水來洗澡，倉鼠洗澡有專用的浴沙。但是很多新手朋友往往不了解，他們覺得人類洗澡是用水洗的，所以給倉鼠洗澡也用水是很正常的。



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倉鼠洗澡不建議水洗

倉鼠是非常愛乾淨的動物，他們也特別需要「洗澡」來洗去身上的污垢，但對於倉鼠而言，他們是無法象人類一樣享受舒適的泡泡浴。

因為他們體型太小洗澡會耗掉他們太多的體力，而且由於他們長毛洗後不容易幹而存在感冒的危險性，所以一般倉鼠是不會用水去洗澡的。

倉鼠通常會自己整理毛髮，保持身體的乾淨，所以身為主人的我們是沒有必要特意抓着他們去洗澡。 市面上有專門的倉鼠浴沙出售，價格也不貴，還能有多種香型可供選擇。

不要以為這些沙子就是我們建築工地裏能找到的沙子，那可不能同日而語的，這種浴沙是專門為倉鼠「量身打造」的呢，倉鼠原本就是生活在沙土層環境的穴居動物，用沙子作為清潔工具完全是切合了倉鼠的生活習性。

倉鼠毛髮表面接觸到沙子不僅能把黏附的污垢去除，而且沙子也不會完全粘在倉鼠身上，只要倉鼠稍微跑跑，身上的沙子便自動滾落，特製的沙子還能讓倉鼠的毛髮光澤提升一個檔次，也能讓倉鼠的毛髮比較蓬鬆，附帶的沙子香型也能讓倉鼠十分受用，好比洗浴香波的功效。

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