倉鼠吃什麼比較好？除穀物外還有這些選擇　注意提供硬物來磨牙

食物的選擇對於養寵來說是非常重要的，在短期內我們可能並不會發現錯誤地飲食會給倉鼠帶來多大的影響。不過時間一長一些不良反應就會慢慢地顯現出來，這可能是某些營養元素缺失或是某些對倉鼠不利的毒素堆積所引起的。所以飼主最好了解一下倉鼠吃什麼比較好，合理地分配飲食。



倉鼠其實和我們差不多，也是將穀物作為主食，這是牠們最主要的營養來源，如果一時買不到鼠糧，那麼可以先保證為其供應2-3種不同的穀物，這樣便可以為倉鼠提供最基本的生存保障了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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可以選擇的食物其實有很多，蕎麥可以多給一些，蕎麥對人對倉鼠都是很好的選擇。燕麥，高纖維的食物，但是不要喂那種含添加劑的燕麥，要純燕麥。另外黃豆、毛豆、豌豆、鷹嘴豆這些豆類也可適量餵食，注意要給曬乾的豆子。

花生也是不錯的食物，是很好的脂肪來源，入冬的時候可以適量多給點，夏天就減量。葵花籽，不過量不要大。小麥、大麥其實也可以餵食，只是一些倉鼠並不愛吃這些東西。

玉米是非常好的蛋白質來源，如果顆粒嫌大的話可以打的碎一點。這些食物都可以適當地給倉鼠餵食，並且注意提供一定的硬物來幫助磨牙，防止牙齒越長越長。

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