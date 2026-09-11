主人手作紙箱屋坍塌埋貓！豆腐渣工程害慘毛孩　網笑：陷阱大師

主人有時會為了自己的貓咪手作一些貓窩和玩具，但是如果手作的質量不好，可是會出大問題的。



今天這期，我們揭露小貓咪遭遇的那些豆腐渣工程！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

塌房事件

最近，網友養了一隻小貓咪，為了歡迎這隻可愛的小奶貓，他發揮了自己的動手能力，用紙箱給咪做了一個豪華大house。小貓也特別喜歡，一直在上面玩。

小貓也特別喜歡，一直在上面玩。（抖音＠芭伊的豪宅）

就是……house挺大，質量堪憂。咪下來的時候就摔了一跤，房子的一層出現了小問題。咪上去的時候……房子直接塌了，連貓都給埋裏面了。

房子直接塌了，連貓都給埋裏面了。（抖音＠芭伊的豪宅）

網友都驚呆了：

我啥都考慮進去了，就是沒考慮過這個紙殼子的質量。

小貓遭遇房子坍塌事件很快就引起了「有關部門」的關注，兩腳獸們正義發聲：

「你佈置陷阱還挺有一手的！」

「貓：我說了我平時躺地上就行，你非整這破爛東西。」

「第二天，小貓在破紙殼上面寫了一個拆。」



哈哈，雖然但是孩子看起來還挺喜歡的，就是沒想到遇到了豆腐渣工程。

不是我幹的！

網友家的小貓每天都會迎接她回家，但這天一反常態沒有出來迎接。她很奇怪，就進屋裏查看，發現窗戶爆了，玻璃碎了一地，而小貓坐在玻璃廢墟里，相當無措。

貓咪站在碎裂的玻璃窗旁不知所措（抖音＠犟種豬咪）

貓：

「別看我，我沒有那麼大的能力！」

「其他的壞事我認，但這個真不是我！」



看看崽崽這個清澈如同大學生一般的眼神，我就知道牠是被冤枉的！而且，根本就沒有一直待在犯罪現場的嫌疑犯！不過各位不用擔心，玻璃目測是高温自爆，小貓也沒有受傷～

助力鏟屎官換房

有的貓是豆腐渣工程的受害者，而有的貓是豆腐渣工程的幫兇！網友家房子裝修久遠，牆皮有些爆開了。

點擊放大睇此貓咪日常相片：

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一日，小貓恰好在牆邊休息，突然注意到了爆開的牆皮，於是伸爪去揭了一下。然後，牆皮直接掉下來了，本就殘破的房子更破了。最好笑的是，牆皮掉下來砸在了咪身上，還把牠嚇了一跳。

因為小貓既是破壞者，也是受害者，所以對於此次事件，大家的說法不一：

「別說貓了，就是人看見這一塊，都忍不住摳下來。」

「世界破破爛爛，全是小貓幹的！」

「哇，牠弄得，牠還扮害怕？！」

「世界名畫！」



貓咪暗中使壞的樣子像極了＜創世紀＞（抖音＠Y）

這就是：大廈傾倒的時候，沒有一隻貓是無辜的。

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】