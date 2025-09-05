橘貓遭主人搬家遺棄　竟在原地傻等六年　故事看哭萬人幸有好結局

最近刷到了一個很心碎的故事：網友@Rosa Avila在家附近的森林裏發現了有一隻眼睛生病的橘貓，牠經常在附近徘徊。



因為網友本身就是做動物救援工作的，非常敏感，就跟房東打聽了一下，才知道這隻橘貓有着十分心酸的經歷。

被遺棄橘貓獲救

貓貓名叫「傑克森」（Jaxon），牠曾經有過一個很幸福的家，但6年前，主人舉家搬走，只把牠遺棄在了原地。傻傻的傑克森並不知道自己被拋棄了，留在家附近一直等主人回來，這麼一等就是6年。

網友聽了傑克森的故事，很是心疼，她希望能幫助到這隻被人類傷透心的貓貓。

於是，她在森林裏設置了很多餵食點，還放了很多貓窩，每天都回去傑克森出現的地方看望牠，一點點接近。

隨着時間一天天過去，傑克森終於放下了對人類的防備，願意被網友摸摸抱抱了。網友帶着牠回到了收容所，給牠的眼睛做了手術，並且為牠找了一個很有愛的家庭。

雖然貓貓現在已經老了，但在生命的黃昏還是開啟了幸福貓生~

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】