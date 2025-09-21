流浪貓闖狗窩入住！木匠親自製保暖窩 小院子從此變包吃住貓旅館
撰文：貓與愛的世界
網友@巴納（Barna）是一名木匠，閒着沒事就做點木工打發時間。前幾年的一個冬天，他沒甚麼創作想法，正無聊時發現院子裏來了一隻長毛奶牛貓，牠一點不怕人，在狗窩裏呼呼大睡。
網友覺得小貓很可愛，就給牠取名「多米諾（Domino）」，還在院子裏放了食物供牠吃。
也許是因為這裏有吃的，加上人友善，多米諾就常常過來。
網友遇見多米諾的時候天還不是很冷，但他想如果徹底入冬，孩子得凍壞了。
流浪貓需要的不僅僅是食物，還有庇護所。
於是，網友便發揮了自己的專長，做了一個特別保暖的貓窩，還放了攝像頭觀察小貓會不會住。
孩子超級捧場，立刻入住。
從此，網友就擁有了自己的第一隻小貓——多米諾。
也正是因為多米諾，網友開始了解流浪貓群體，也學着做一些救助的工作。
他把自己的小院改成了小小的庇護所，給流浪貓提供落腳的地方，還會對牠們進行Tnr（Trap Neuter Return）。
然後咪咪們一個兩個的聞着味就來了哈哈。
現在小院已經是個很有名的貓咪旅館啦，包吃包住包噶蛋（絕育）。
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】