主人曬橘貓賣力吃飯照 渾身肌肉線條超明顯 網民：偷吃蛋白粉？
撰文：貓與愛的世界
前兩天，我在外網刷到一個帖子。妹子@kagisuzu0531在推特（Twitter）上曬自家超壯大橘，結果意外走紅。
網友看到之後都笑噴了，因為這隻胖橘的肌肉真是相當發達哈哈哈。
點開評論區更是笑死：
「沒有人感覺牠很像一隻火雞嗎？」
「是不是偷吃主人的蛋白粉了？」
「感覺一拳就能幹死我。」
不過，從妹子曬的其他照片來看，大橘更多的是比較壯而不是胖。
瞅瞅這渾身的小肌肉，可不是鬧着玩的哈哈哈。
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】