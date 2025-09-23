超市魚乾遭貓賊光顧還被獎勵？萌貓變魚乾神偷　網民表示願意付錢

冰島的一家連鎖超市剛開業沒多久，就遇上了件頭疼事：店裏最貴的魚乾接二連三的失蹤？！



只見監控畫面裏，一隻奶牛貓偷偷從狹窄的鐵窗欄杆潛入商店，牠還四處張望了一下。

確認沒人後，牠徑直衝向魚類商品區，一口叼住一包貴價魚乾就想溜。

沒想到，逃跑時魚乾還被欄杆卡住了……

牠還使勁拽了半天，想把魚乾帶走。

+ 6

這段有趣的監控畫面發到上網後，瞬間火了。

評論區的清湯大老爺們紛紛為小貓開脱：

「這絕對是我見過最可愛的小偷，沒有之一！」

「貓咪哪裏是偷魚乾，明明是在幫你們測試防盜系統，多敬業啊！」

「求求了，千萬別抓牠，我願意替牠付錢！」



其實，這隻小貓名叫Guðmundur Pedro，在當地社區可是小有名氣的 「明星貓」，甚至還有專屬的粉絲專頁。

所以，牠並不缺食物，單純就是喜歡吃這款魚乾。

最後，超市不僅沒追究牠的偷竊行為，反而被牠的好眼光折服，直接送了一箱牠最愛的貴价魚乾。

來看看，小貓偷魚乾的後續吧！👇👇👇

+ 4

哈哈哈，這哪是抓小偷啊，分明是最棒的魚乾廣告！

不得不說，貓咪為了愛吃的食物，真的能爆發出讓人意想不到的行動力。

就像咱們自家的毛孩子，一旦遇到合心意的美味，那股子熱情根本擋不住！

+ 3

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】