狗狗把凍乾當寶慶祝半小時　被掃地機吸走後追着求　可憐又好笑

要索命就索我的命，別索我凍乾的命！這天，博主給了自家小狗幾個凍乾，面對天降的恩賜，小傢伙開心壞了，在旁邊手舞足蹈慶祝了半個小時，也沒捨得吃下。



結果沒想到的是，下一秒，正在工作的掃地機器人從旁邊路過，好巧不巧的，就把地上的凍乾通通吸了進去……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

正在工作的掃地機器人把狗狗的凍乾吸走了（抖音@小貓喵喵喵）

小狗直接懵逼了，愣在原地半天也沒動作。後來，牠好像終於反應過來了什麼一樣，開始追在掃地機器人後面，爪子不停合十拜拜，乞求對方可以把凍乾還給自己……

狗狗對著掃地機不停合十拜拜，乞求對方可以把凍乾還給自己。（抖音@小貓喵喵喵）

「我求你了，真別跟我鬧了，剛才沒吃我就是想著好好愛惜一下它，我現在真的特別饞了！」

評論區一整個爆笑：

「命運戲弄大饞狗！」

「凍乾我們還能不能能不能再見面，我在佛前苦苦求了幾千年～」

「小狗：提着昨日種種千辛萬苦～」

「狗子長大後：第一杯，敬自己……」

……



掃哥，你知道的，牠這輩子沒這麼求過人，可不敢這樣糟蹋糧食呀，牠下次不裝了，還是還給牠吧哈哈哈！

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