冷血男持鋼叉菜刀闖店圖殺流浪狗！投餵3年店主飛身營救全網激讚

早前，遼寧鞍山立山區一家燒烤店內發生的驚魂一幕，讓無數網友揪心又憤怒——沒有挑釁，沒有衝突，一隻溫順的流浪狗正趴在角落休息，卻突然遭遇一場致命襲擊，施暴者荒唐地聲稱自己曾被這隻流浪狗咬過。



據店主王先生回憶，事發當天（3月30日下午4時許），店裏像往常一樣忙碌，那隻他投餵了三年的流浪狗，依舊蜷在店內角落打盹，乖巧又安靜。這隻狗三年前流浪到店門口，瘦得皮包骨頭，王先生覺得牠可憐又乖巧，便每天給牠留一份食物，一來二去，狗狗就把這家燒烤店當成了自己的避風港，也成了店裏默默陪伴的「吉祥物」，也成了附近熟客都熟悉的小夥伴。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，一名陌生男子手裏握着一把長鋼叉狠狠朝狗狗身上猛刺過去！（微博@百姓關注）

流浪狗被陌生男子拿鋼叉刺 男子背包還有刀：

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可這天，一名陌生男子揹着背包、戴着白手套，手裏握着一把長鋼叉，毫無徵兆地衝進店裏，目光鎖定角落的流浪狗後，二話不說就舉起叉子，狠狠朝狗狗身上猛刺過去！

萬幸的是，店主王先生和店員反應極快，在叉子即將刺到狗狗的瞬間，一把衝上去死死拉住了叉子，拼盡全力制止了男子的施暴行為。受驚的狗狗趁機從縫隙中逃竄，雖然受到了巨大驚嚇，但萬幸沒有受傷，撿回了一條命。

更令人後怕的是，民警趕到現場後，在該男子的背包裏，還搜出了一把菜刀——原來他不僅帶了鋼叉，還備好了刀具，分明是鐵了心要置這隻流浪狗於死地。面對民警的詢問，該男子給出的理由更是離譜：他聲稱自己曾被這隻流浪狗咬過，此次是來「討說法」的。

可民警仔細檢查了他的全身，卻沒有發現任何傷口，連一絲皮毛損傷都沒有，所謂的「被狗咬」，不過是他憑空捏造的藉口。

雖然這隻狗不是我養的，只是我餵了三年，但如果牠真的咬了人，該我承擔的責任，我一分都不會推。

王先生的話，戳中了無數人的心。他只是出於善意，給了一隻流浪動物一口飯、一個遮風擋雨的角落，卻在關鍵時刻，挺身而出，用自己的力量守護著這個弱小的生命。

反觀那名男子，沒有任何證據，就帶着兇器闖入正在營業的店鋪，肆意傷害無辜的動物，不僅威脅到了流浪狗的生命，更給店內人員和顧客的安全帶來了極大隱患，其行為令人不齒，更涉嫌違法。

其實，近年來關於流浪動物的爭議從未停止。有人覺得流浪動物影響公共衛生、存在安全隱患，也有人堅持用善意溫暖這些無家可歸的小生命。但無論立場如何，有一個底線始終不能突破：生命值得被尊重，暴力永遠不是解決問題的方式。

根據國內《民法典》第一千二百四十五條規定，飼養的動物造成他人損害的，動物飼養人或者管理人應當承擔侵權責任，但如果沒有證據證明動物傷人，就無權私自採取暴力報復行為。而該男子攜帶刀叉闖入公共場所，蓄意傷害動物，已經涉嫌違反《治安管理處罰法》，等待他的，必將是法律的制裁。

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我們也不得不思考，面對流浪動物，我們該如何正確對待？像王先生這樣的善意投餵，是溫暖的，但同時也需要注意，長期定點投餵可能會形成事實上的管理關係，若動物出現傷人情況，投餵者也可能需要承擔相應責任。更合理的方式，是聯繫當地動物救助機構，為流浪動物尋找合適的領養人，從根源上解決牠們的生存困境。

三年投餵，是一份跨越物種的善意；挺身而出，是一份守住底線的擔當。王先生用自己的行動告訴我們，善良從來都不是軟弱，而是在看到弱小被欺凌時，敢於站出來說「不」。那隻流浪狗是幸運的，牠遇到了願意守護牠的人；而我們更希望，每一隻無家可歸的流浪動物，都能被世界温柔以待，每一份善意都能被珍惜，每一個生命都能被尊重。

目前，此事仍在警方進一步調查中，我們也將持續關注後續進展。願法律能還這隻無辜的流浪狗一個公道，也願所有極端施暴者，都能為自己的行為付出應有的代價。

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