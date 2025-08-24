魔天使大叔式躺法引500萬網民朝聖　網民驚呆：真的是一隻狗嗎？

真的沒有人在裏面嗎？日本一隻1歲大的魔天使（馬爾濟斯）「Hotate」（ほたて），平時在家裏相當活潑，不過某天卻被主人發現用著奇怪姿勢待在沙發上耍廢，令人歎為觀止的程度就連飼主也忍不住驚呼「能不能擺出更像狗一點的姿勢啊！」



飼主在X（@hochiyamahochio）分享毛孩「Hotate」的各種生活日常，透露愛犬平時在家裏電力滿滿活力充沛，同時也是個愛撒嬌的天使狗狗。不過某天主人卻意外目擊「Hotate」獨自待在客廳的沙發上，以一種不像狗的狀態出現在他的面前，讓他忍不住笑說「太奇怪了，這是什麼啊？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 5

照片中的「Hotate」全身攤在棕色沙發上，四肢朝天，表情卻自在到幾乎像個小老爺般。有如人類一樣的奇怪角度躺姿累積超過500萬次點閲，讓網友們紛紛笑說：

「狗狗的腿也會水腫嗎？」

「牠真的是一隻狗嗎」

「和我睡在沙發上的姿勢一樣」

「忍不住笑出來了！」



延伸閲讀：比熊犬｜肥萌難哄 因體重過高急需減肥狗仔委屈入懷：不開心呀（點擊連結看全文）

+ 3

延伸閲讀：

帶愛犬散步「一路上狂被路人笑」飼主超疑惑 低頭細看也跟著笑出來了

柯基出門散步「叼回一坨棉花」：爸媽我可以養嗎？ 下秒放地上竟然動了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】