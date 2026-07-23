大懵主人買餸獨留狗狗「睇車」 2小時後急趕回驚見毛孩原地傻等
撰文：狗與愛的世界
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這天中午，博主發現狗狗一直沒在家，內心不免有些疑惑，畢竟，這種情況很少見，於是，便開始在附近四處尋找。
因為始終沒有發現狗狗的身影，博主開始有些着急了，就準備騎車去遠處找找，但奇怪的是，電瓶車竟然也不見！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
狗狗：你不想養了直說！
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直到這時，博主才終於想起來，早上自己騎車去買菜的時候，留下了狗狗在超市門口看車，但後來因為着急拎着菜回家，便忘記了這回事……此時，2個小時已經過去了，博主終於趕到了超市門口。
狗狗乖乖的坐在電瓶車旁邊，看到主人後立馬奔了過來，牠雖然搖着尾巴，但臉上的表情卻十分複雜：
不想養直說！
吃瓜群眾紛紛為狗狗鳴不平：
「狗：為了扔我你還不惜搭上一輛車！」
「要不是沒手機，它就報警了！」
「別看屁顛屁顛過來，實則內心罵罵咧咧。」
「狗：老燈，我以為你丟了呢！」
看出來了，到處亂跑的其實是主人！
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