愛犬每天回家都有沐浴露香味　超荒謬真相網民笑爆：牠被包養了！

該說不說，這才是真正的時間管理大師！



山東一網友吐槽說，自己家的狗狗經常出去玩不回來，更奇怪的是，每次回來時，身上都會有沐浴露的味道。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

而直到最近才突然發現，原來，這貨竟然在外面還有一個家！

看着狗子笑嘻嘻坐在地上的模樣，內裏的小心思簡直呼之欲出......

評論區的吃瓜群眾們也是驚呆了，甚至，還分享起了類似的經歷：

「每次回來身上都有沐浴露的味道，誰才是外室好難猜啊！」

「給牠換一個沐浴露洗澡，讓另一個家也知道牠還有另一個家。」

「偶遇朋友家的狗，每天對我笑嘻嘻的，我才知道，牠和我家狗搞上了。」

「那邊家的主人：怎麼每次出去玩都臭臭的？都讓我給牠洗香香。」

「鄰居家的狗，沒餵過牠，什麼都沒幹過，結果天天迎接我下班。」

「掛個項圈掛上二維碼，加上對面約個時間一起跟狗子見一面，看狗子什麼反應，然後在大街上一個往左一個往右，看狗子跟誰走。」

「在離家出走和乖乖回家之間選擇了一人住倆家。」

「去年坐電梯的時候遇到了一隻邊牧，我和邊牧互相看了一眼，牠主人就問：咋的，你倆認識啊？然後，邊牧搖了搖頭。」

「你給牠換一個沐浴露再洗一遍，再放出去玩。」

「牠剛出生養到現在，一直散養，疫情那會兒我出去做核酸。老遠就看到牠跟在一個男生屁股後頭，我過去叫牠，那男的說那是牠的狗。我？？？？最後解釋清楚了，才知道這男生以為牠是流浪狗，就一直也散養着牠。誰懂自己家的狗當着我的面給另一個主人獻媚的尷尬啊！」

「我再出軌，下輩子就是條狗。」

「我家犟種也是，牠有家，但是跑我家來待著不走了，然後牠主人也知道都不管牠，牠愛住哪邊都行，然後牠就我家住一段時間又回去老家住一段時間。」

「我家有個泰迪，24年走丟了，但是今年要過年了穿着紅色花衣服突然回來家了，過了個年，又離家走了跑另一個家去了不回來了。」

「我家狗經常玩去玩不回來，每次回來都有臭臭的味道，髒髒的，我每次都給牠洗澡，至今才知道，牠外面還有一個家。」

「牠有四條腿，可以踏四隻船，笑飛我轉轉二手華為三摺疊哈哈哈哈！」

「之前每天早上都有一隻狗來我們家，在我們家吃完午飯晚飯，回自己家睡覺。」

「你要是把牠拴起來，那邊會不會發尋狗啟示？」

「不是，怎麼還有人被狗綠啊！」

「小時候撿了一隻狗，養了牠一年多，結果牠是隔壁的......」

「狗：我生來就是當狗的，我在誰家都是當狗，給誰當不是當？」......



不行，笑不活了，已經開始期待真相大白的那一天了哈哈哈！

但是，雖然看着搞笑，還是要提醒一句，儘量不要散養狗狗哦！

延伸閲讀：魔天使大叔式躺法引500萬網民朝聖 網民驚呆：真的是一隻狗嗎？（點擊連結看全文）

+ 5

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】