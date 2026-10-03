半夜貓咪竟在狗水碗小便！揭背後報仇真相　邊牧尊嚴盡失目瞪口呆

撰文：貓與愛的世界
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半夜，網友@Dirty不睡覺正打算上床休息，突然就發現小貓走過來，然後跑到狗狗的水碗那裏直接撒了一泡尿。

尿完還不忘看看自己的戰績，然後囂張離去。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

而目睹全程的狗狗相當迷茫無措：

「這怎麼個意思啊？」
「還有沒有天理啊？」
「幹壞事都不背着汪了？」

貓咪怕踩爛未乾水泥地！貼牆踮腳行「芭蕾步」　最終留梅花印爆紅貓咪肥胖遇尷尬場面！巨肚卡死電線面露難色　蠕動掙扎尊嚴盡失
狗狗非常迷茫無措的表情。（抖音@Dirty不睡覺）

評論區也坐不住了：

「這種屎黃色的小貓壞得很！」
「此汪簡直丟邊牧的臉！」
「我真的不是替貓說話，我是覺得貓非常愛主人，幫鏟屎官省下了一筆貓砂錢。所以……以後這個水碗就是貓廁所了！」
……

不止吃瓜群眾，甚至連我這個貓派，看到狗狗這無辜的樣子也很難說一句貓好狗壞……直到刷到主人的解釋。

主人解釋貓咪為什麼會在狗狗的碗裏尿尿。（抖音＠Dirty不睡覺）

狗總是偷吃貓糧，每次把貓糧全都偷吃光，一顆不剩，讓小貓餓肚子。你看我就說吧！貓好狗壞，貓貓萬歲！狗：餓死貓！貓：渴死狗！你偷吃，我就尿，有來有回也正常~哈哈哈哈。

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狠心主人只給3粒狗糧給減肥狗　下一秒汪眼神超兇狠　轉身叼菜刀狗狗被騙去看牙醫　回家路上黑臉生悶氣　網民笑稱沒大雞腿哄不好金毛基因突變臉上長黑毛髮　特殊外貌無礙生活　主人憶述一眼愛上虎斑貓看中客人這東西　當做貓薄荷埋頭猛吸　瘋狂舉動讓眾人笑翻

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

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