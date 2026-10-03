半夜貓咪竟在狗水碗小便！揭背後報仇真相 邊牧尊嚴盡失目瞪口呆
撰文：貓與愛的世界
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半夜，網友@Dirty不睡覺正打算上床休息，突然就發現小貓走過來，然後跑到狗狗的水碗那裏直接撒了一泡尿。
尿完還不忘看看自己的戰績，然後囂張離去。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
而目睹全程的狗狗相當迷茫無措：
「這怎麼個意思啊？」
「還有沒有天理啊？」
「幹壞事都不背着汪了？」
評論區也坐不住了：
「這種屎黃色的小貓壞得很！」
「此汪簡直丟邊牧的臉！」
「我真的不是替貓說話，我是覺得貓非常愛主人，幫鏟屎官省下了一筆貓砂錢。所以……以後這個水碗就是貓廁所了！」
……
不止吃瓜群眾，甚至連我這個貓派，看到狗狗這無辜的樣子也很難說一句貓好狗壞……直到刷到主人的解釋。
狗總是偷吃貓糧，每次把貓糧全都偷吃光，一顆不剩，讓小貓餓肚子。你看我就說吧！貓好狗壞，貓貓萬歲！狗：餓死貓！貓：渴死狗！你偷吃，我就尿，有來有回也正常~哈哈哈哈。
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