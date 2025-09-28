虎斑貓看中客人這東西 當做貓薄荷埋頭猛吸 瘋狂舉動讓眾人笑翻
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
貓咪平時就會對氣味濃烈的人事物相當感興趣，日本一名貓奴就分享愛貓某天失控的模樣，竟然對著客人擺放在玄關的鞋子「愛不釋手」，甚至好幾度想把自己的肉肉臉全都塞進鞋子，超尷尬的場面讓原PO哭笑不得，「那是客人的鞋子，不能這樣啦！」
網友「三色にゃんこ」在X（@3k___pnt）分享這段有趣的經驗，家裡的10歲白底虎斑貓「喵喵」（にゃにゃ）趁著大家都在聊天的時候，默默地相中了妹妹未婚夫的皮鞋，試聞覺得滿意後就大口大口開吸。超獨特的氣味讓喵喵欲罷不能，表情明顯相當陶醉，還努力想把自己的頭塞進鞋裡，讓嘴邊肉全都滿溢出來，「吸ㄎㄧㄤ」模樣讓所有人都笑翻。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
飼主進一步透露，在這之前沒有看過喵喵這麼瘋狂的舉動，是第一次看到貓咪吸鞋子吸得如此沉迷，儘管中途有被阻止，但喵喵還是難以自拔。沒想到妹妹未婚夫第一次見面就順利獲得貓貓認證，意外成為當天見面的最有趣記憶點。
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】