貓咪肥胖遇尷尬場面！巨肚卡死電線面露難色　蠕動掙扎尊嚴盡失

天氣要熱起來了，不知道貓咪會不會因為身材焦慮呢？一位網友說：感覺牠適當得焦慮焦慮，你看看這隻貓咪就明白了~



之前，一位小姐姐拍下了自家主子爆笑的一幕：貓咪在跨越一根細細電線時，竟然慘遭滑鐵盧，肚子上的厚實肥肉直接卡入了電線的縫隙……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

肥貓被電線卡住面露難色：

對多數貓咪來說，這小小電線算是什麼障礙嗎？可是這傢伙，牠蠕動掙扎半天也沒挪動一點，這大肚腩，活脱脱得像我家隔壁愛光膀子挺着大肚子的二大爺……

貓咪如果要是看到了視頻，只想說：你拍個毛呀，咱這彈性肚皮主打一個凹凸有致……不過，勞資今天真的是尊嚴盡失呀！

小姐姐在旁邊錄到笑到手抖，說：看牠肚皮上的肉在那根線上彈來彈去，真的好奇這傢伙養膘是為了丟臉嗎？實在忍不住不笑，哈哈哈哈~

據悉，最後這「大傢伙」終於掙脱了電線，靠的是慣性……稱牠是最不靈活的貓主子，不過分吧！事實上，在絕對的重量面前，什麼都有可能發生，看看這些胖傢伙，那可不止被卡，翻車的事情多着呢？

來看這位，是怎麼硬生生把自己床鋪壓塌的。網友拍到爆笑一幕：15斤的小貓在塌床瞬間，像自動販賣機裏的罐裝飲料一樣，咕咚一聲滾落出來，當場懵圈，估計就像小時候掉床下的喵耳朵：我是誰，我在哪……

所以那能怎麼辦呢？既來之則安之，繼續睡唄~網友感慨：估計當時床真的是怕極了，你不要過來呀……

15斤的小貓在塌床瞬間，像自動販賣機裏的罐裝飲料一樣，咕咚一聲滾落出來（weibo@貓bot）

貓咪太胖把床都壓塌了：

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寫在最後，在哈哈大笑之餘，各位鏟屎官，還是要注意貓咪肥胖背後隱藏的健康隱患哈，畢竟寵物肥胖和人類一樣危險，不僅會增加心臟病、糖尿病的風險，還會加重關節負擔等等問題。

當然，在這個鏟屎官都認為要及時行樂，吃喝是最簡單的快樂的時代，也不必太過苛刻了呀。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】