狗狗被騙去看牙醫 回家路上黑臉生悶氣 網民笑稱沒大雞腿哄不好
撰文：狗與愛的世界
外國一妹子經常開車帶自家狗狗「Fritz」出去玩耍。
這天，她發現Fritz的牙齒疑似出了問題，於是，便想著帶牠去看看牙醫。Fritz很怕看醫生，為了取得Fritz的信任，妹子特意帶了平常出去遛狗要用的玩具。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
Fritz開心壞了，直到看到醫生時才終於發現自己被騙了，於是，在回家的路上便生起了悶氣。
牠面無表情地直視著前方，不論主人怎麼呼喚都毫無反應。
看來，沒個大雞腿是哄不好了哈哈哈！
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】