貓咪怕踩爛未乾水泥地！貼牆踮腳行「芭蕾步」 最終留梅花印爆紅
撰文：貓來了
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這幾天，大家有沒有刷到這樣一則熱播視頻？事情發生在山東濟寧，一位鏟屎官剛鋪好家裏的水泥地尚未完全乾透，原本擔心會被調皮的主子踩得面目全非。結果，那隻懂事又機靈的小貓咪似乎讀懂了主人的心思，邁步發現水泥未乾後，便開始了一場地獄級難度的「高難度芭蕾」。
牠深知沒幹的水泥地不能踩，硬是強撐着把前爪緊緊貼在牆邊借力，踮着腳尖，試圖讓自己龐大的身體像走鋼絲一樣懸空前行。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
這一路上走走停停 留下一堆梅花印：
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小貓咪動作滑稽，然而貓體構造終究不允許牠平地飛行，最後那對實在無處安放的後爪，還是萬般無奈地輕輕陷了進去。
不出所料，待牠好不容易上岸後，回頭一看，嶄新的水泥地上早已留下了一連串屬於牠自己的「梅花印」 。這則視頻發布後迅速在網上走紅，網友們被小貓靈動又無奈的模樣萌翻，紛紛在評論區為牠說話。
網友：
這是小貓咪的愛意留下的印記。
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