銀漸層出走闖江湖！主人求助橘貓發追殺令 貓：你這是要我命

據說流浪貓都有自己的情報網，橘貓有自己的情報網，三花有自己的「舔狗大軍」，虎斑貓有自己的「江湖追殺令」。@小辣椒不是貓家銀漸層每天在家無聊，不知是不是看了貓貓們的武俠片，開始嚮往自由，有天趁主人不備逃出門去，誓要闖出自己的一片天。



主人為了找牠，把23層樓爬了一遍又一遍，毫無貓貓蹤跡。只能四處張貼尋貓啟事，聯繫物業和親朋幫忙尋找，可時間一點一滴過去，還是沒有任何線索。心急無奈的主人只能在家佈下「剪刀大法」，並外出尋求流浪貓貓大俠們的幫助。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這銀漸層突然離家出走，主人只能求助橘貓發追殺令。（抖音@小辣椒不是貓）

坊間流行的尋回毛孩方法，你都懂嗎？

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鏟屎官在小區院子裏遇到幾隻小貓，奈何有的「社會貓」只管吃東西，完全不理她的請求，只沉迷在美味的貓糧和罐頭裏。

不過，她發現有一隻胖乎乎的麒麟尾橘貓聽懂了她的求助，於是她帶橘貓一路走回家。到家後鏟屎官讓橘貓聞了聞自家逆子經常用的東西，方便橘貓記住牠的味道，打開情報網找貓。橘貓進門後仔細辨別這隻貓貓的氣味。

鏟屎官：你要記住，記得幫我找哦~

大橘：喵~（放心交給我吧！）



第二天一大早，鏟屎官聽見門口有貓叫聲，趕緊跑去開門，只見自家逆子站在門口，門一開就趕緊衝進來。之後牠就拉屎，炫糧，然後狂睡覺……鏟屎官想知道牠在外面究竟遭遇了什麼。

貓：媽你先別問，等我睡飽再說！

完成任務的橘貓：英雄總留下背影



網友@、南山：麒麟尾橘貓，野貓長這麼胖，你想想牠在野外地位有多大（橘貓中的極品）

@田喵座：你家貓大概至死都不知道，為什麼突然全小區的貓都開始打牠，最後實在混不下去，回家了。

哈哈，估計養好精神後的銀漸層再也不說出去闖江湖的事兒了，並且會有一個疑問總在牠的小腦瓜裏盤旋：媽，牠們怎麼都打我？

還有更可憐的：

網友@碑海北 家的布偶自己跑出去，結果被流浪貓打成這個樣子，自己又跑回來了。

網友：是不是太醜被嫌棄了？

布偶：……你給我閉嘴！



不過關於流浪貓貓俠找貓這件事，也有玄學。大家都說找貓要先選橘貓，因為橘貓外向，有很多朋友，找到你的貓只會淺打一頓帶回來。但你要是找虎斑貓，那你就是在下江湖追殺令。

鏟屎官：就是這隻貓，記住氣味幫我找回來。

橘貓：好嘞，四海皆兄弟，馬上聯繫！

虎斑貓：記住了，馬上暗殺！



當然啦，這都是大家說笑的，也有非常通情理的大哥。

@風月不相關：我家橘貓丟了，牠幫我找到的。

網友：大哥好威武，你家貓應該被揍得不輕。

虎斑貓：我要它三更回，牠不敢拖到五更！



其實仔細想想，流浪貓們真的很善良啊。明明自己連家都沒有，還要費心幫走丟的貓貓回家，牠們也知道有家更好吧。我想，牠們想要告訴那些出逃小貓的是：

雖然我沒有家，可我不希望你也沒有家，貓貓俠並不好當，你給我好好珍惜啊笨蛋！

希望的太多，有時都不知還要希望些什麼。那就繼續希望能有更多貓貓大俠找到屬於自己的，溫暖的家吧！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】