貓咪鍾愛貓薄荷　吸到印堂發黑、神志不清　媽媽笑稱：這批貨真純

今日份疑問？貓薄荷到底什麼味啊？為什麼令萬千貓主子着了迷……



今天一個貓主子吸貓薄荷上癮的視頻刷爆了網絡，一時間驚呆了無數網友。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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看似是一分鐘的視頻，這隻貓足足吸了兩分鐘~似乎在説：媽媽醬，這批貨真的很純~

一開始牠拿臉部、嘴部，然後上升整個面部，就在貓薄荷上使勁蹭，活脱脱一個「癮君子」的形象。

你以為完了嗎？貓咪蹭完了整個面部，開始換了個角度，拿整個頭部開始摩擦，恨不得來個全身~

網友評價：別吸了，別蹭了，你看這「臉部枯萎，印堂發黑」的，傷身啊，大哥。哈哈哈哈哈

這難道就是傳説中的：小吸怡情，大吸傷身，強吸……

所以，這到底是多大的癮？能讓貓主子上頭至此，看得喵耳朵都想上去吸幾口試試啦~

下邊這隻藍胖，是不感興趣嗎？還是在排隊，感覺也是急得不行，都直接打滾了，哈哈哈哈~

不過也有不少網友都表示，果然貓貓不一樣，咱家的貓主子碰都不碰，一臉嫌棄。

算了，還是來繼續看別人家的貓咪，恨不得包圓，哈哈哈哈哈

看這隻第一次見到貓薄荷的橘貓，伸開雙手就是一攬，然後就是一陣猛吸，看着沒出息的樣子。

剛還説藍貓可能不感興趣，這就來了一隻代表。

見到貓薄荷直接就邁不動腿了，直接化身抹布，先是一陣蹭蹭蹭，然後：我吸，我吸，我吸吸吸……

貓咪：媽媽，再來一口，求求你了，再賞一口唄~

媽媽：孩子啊，別吸了，你看看你的樣子，差點就抽了過去，少吸有益身心健康~

這玩意真的是吸完就昇天，就看那狀態，像極了影視劇中吸du場景，飄然忘乎所以的樣子。

四個詞形容：如痴如醉，如夢如幻，神魂顛倒、迷魂奪魄，五迷三道，啊哈哈哈哈哈……

當然有人問，這貓薄荷到底什麼味啊？我只能説，你自己去聞聞，我害怕你也上了癮。

至於為什麼讓貓咪欲罷不能，其實早有了研究。貓薄荷對小貓的吸引力源自其主要成分——一種名為荊芥內酯的化合物。

牠在貓薄荷的精油當中佔據了70-99%的含量。貓薄荷的含量在空氣中含量很低，就能吸引到貓咪。

（貓來了提供）

貓咪做出反應，主要是刺激到血漿內β-內啡肽濃度明顯升高，強烈的精神愉悦會導致小貓產生翻滾、摩擦等行為，就如同人類「嗑嗨了」一樣。

當然了，貓薄荷也需要適量。用多了不僅可能會有壞處，也容易讓貓咪產生免疫，就不好玩了。

至於那些為啥不少貓主子説貓咪不喜歡的，那也是正常，研究發現並不是所有的貓主子都會有反應的~

畢竟，喜歡和不喜歡香菜的鏟屎官都有很多呢？參差百態，各有不同才構成了世間萬物的美。

所以，寶子們，你們家貓咪有沒有因為貓薄荷嗨翻了的時候呢？來聊聊吧！

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‍‍【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】