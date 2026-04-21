貓咪化身「皮草帽」淡定陪主人現身機場！人貓默契驚呆工作人員

早前，網上有一段視頻火得不要不要的。說是一位乘客為了省點寵物航空費，直接把自家貓咪頂在頭上當皮草帽過安檢。



離譜的是，這隻「貓帽子」全程極度淡定，配合度滿分，要不是牠眨了眨眼，工作人員差點就放行了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

有人將自家貓咪頂在頭上當皮草帽，在機場現身。（X@Malumatfuruş）

BeltLine Cat Guy被人拍下，帶著貓咪在機場走動：

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不過，大家先別急著模仿哈。這位淡定的貓咪後來被眼尖的網友認出，牠叫「鬍子」，一隻天生失聰的流浪貓。

失聰的貓咪對外界噪音無感，所以才能在喧囂的機場保持住這份「兩耳不聞窗外事」的定力。

也就是說，普通人想復刻這波操作？醒醒吧……就如網友說的：我不信，我家那位只想在我頭上拉臭臭……

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】