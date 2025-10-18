神奇貓咪長了4隻耳朵？獨特外貌竟是基因突變 暖心故事感動網民
撰文：貓與愛的世界
最近，在美國加州的一家收容所接收了一隻流浪貓，牠來的時候有很嚴重的皮膚病，全身還髒兮兮的。
於是，工作人員將牠跟其他的貓咪隔離了起來，並進行清潔治療。也就是在這個時候，意外發現這隻小貓竟然長了四個耳朵。
這件事也引發了不少網友的好奇心，大家稱讚小貓可愛的同時，忍不住擔心貓咪的健康狀況。
經獸醫仔細檢查後，猜測小貓的多耳現象可能是由罕見的基因突變導致的，而多出來的兩隻耳朵只是起到了裝飾作用，不會影響到小貓的健康，也不會讓貓的聽力變得更好。
後來，這隻小貓被取名為「Quattro」，意大利語中的「四」的意思。
因為Quattro的特殊模樣，吸引了不少領養人，最終在收容所的精挑細選下，小傢伙去了一個幸福的家庭。
