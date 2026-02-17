貓咪死盯着床竟被誤當尿床？真相大白超尷尬　網笑：欠牠一個道歉

撰文：擼貓教授
出版：更新：

抖音網友@小熊嘟嘟發視頻說不知道為什麼，家裏的貓咪蹲在牀上聚精會神看什麼。

啊啊啊啊啊啊啊~看到牀單濕了一大塊，以為小貓在牀上尿尿了，懲罰小貓一星期不許吃零食！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

幾個小時後事情迎來轉機，原來是空調漏水了，牀鋪濕透，喜提打地鋪，小貓原來早就發現了所以盯着看，想提醒主人，可惜還沒學會說人話。

+1
胖橘上廁所太用力炸毛？貓皮大衣開線真相笑翻百萬網民：好可愛貓咪發現電熱毯冰冷　秒用銳利眼神死瞪鏟屎官　真相讓人哭笑不得

網友熱評：
@A咪：請蒼天，辨忠奸！
@B咪咪脖子都仰着半天了，不識好咪心！居然還說要懲罰咪咪不許吃零食。
@C清湯大老爺，冤枉貓貓啦！

相關閲讀：史上最崩潰收尾！貓咪幫倒忙 奮戰N久拼圖被迫開啟「二周目」（點擊連結看全文）

+5
維修工「騎」著貓修理？走近看清後並非如此　網民：差點冤枉師傅貓咪奇遇記上演　媽媽帶孩子買小金魚　最後抱回家的卻是牠：好暖出差沒法帶愛貓　回來後即去寵物酒店接回　結果卻遭粗口問候？破爛小貓變美麗仙子　高速公路遇主人愛心收養　在新家被寵上天貓咪在家狂跑結果意外撞牆「毀容」　主人驚喜發現變成超萌表情包

【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】

寵物
萌寵充電站
動物熱話
擼貓教授