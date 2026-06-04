貓咪迷之行為大賞：瘋狂迷戀泥土霸佔泥堆　網民無情嘲諷智商堪憂

不要試圖理解貓咪的所有行為，貓咪的腦回路沒人能夠完全讀懂。



就像網民@-失控飄流-收到媽媽發來的消息一樣，打開一看發現貓趴在陽台的土堆上，不知道到底要幹嘛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不禁想問：貓咪的腦子是不是都有點問題？

貓咪對土壤情有獨鐘：

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媽媽只是想把土倒出來曬一曬，結果貓一看到就自己趴了上去。穩穩地卧在土堆上......

這還沒完，媽媽後來又發來消息更新貓咪的最新動態。貓咪從土堆上出來，去上了個廁所。然後，上完廁所又馬上回去卧在土堆上。

調個頭，換個姿勢，繼續穩穩地卧在土堆上......貓咪為什麼會如此迷戀泥土？睡乾淨的貓窩不好嗎？

不懂不懂，反正貓咪這下真成「土貓」了。不懂貓的行為還有很多，天天養着貓的鏟屎官也看不懂，只覺得搞笑。同款喜歡趴在土堆上的貓，兩隻手手揣得好好的。

其實只是睡在土堆上面已經很温柔啦，我的貓直接把土當貓砂用，那一塊地方就沒幹過，每天一泡尿，我老公安慰我說當肥料就好了。一屁股坐死四盆士多啤梨，陽台上天天都有從花盆裏帶出來的土。

趁沒人在家，貓弟弟把這袋六七斤的貓砂叼出來，和哥哥在我房間鋪了一地，把家裏變成沙灘。果然只要心中有海，在哪裏都可以享受沙灘浴。憑藉自身的力量獲得花盆，把花盆塞得滿滿的。

小貓：這個花盆大小剛剛適合我，肯定是鏟屎的專門給我買的吧？

從花盆裏挖土出來玩，一周挖三次，還用肉身撞壞花盆底。只要看到我鏟屎，貓就睡到貓砂盆裏，不知道是不是不想讓我偷他的粑粑。把貓砂盆既當廁所，又當貓窩，一盆兩用，貓咪用得很舒適。

不過鏟屎官@是邦邦吖看了表示不理解，懷疑家裏的貓是不是「智障」，畢竟一般貓可做不出這種行為。貓貓不服：人，坐在貓砂盆裏很舒服的，你根本不懂！

確實很舒服，貓咪坐在裏邊打起了哈欠。剛好被鏟屎官拍到張嘴的瞬間，這個樣子是有點像「智障」了。悠閒地抱起腳腳，開始舔毛、洗腳了。

順手扒一扒貓砂鏟，玩一玩，在貓砂盆裏坐着確實悠閒又快樂。貓回過頭來發現，人怎麼還在對着咪拍照呢？

咪：人，請你停止拍照，侵犯我的貓肖像權了，你知道嗎？

哈哈哈，按照常規的思維來看貓的行為，確實無法理解。不過，你要知道，牠是一隻貓呀，一切不理解瞬間就變得理解了。

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