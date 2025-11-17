花園裏發現窩流浪貓　竟是感化數年的結果　貓B認養過程超暖心

外國網友@Jane很喜歡幫助流浪貓，尤其在她小區，就有一隻她常年幫助的小貓。這貓比較「厚臉皮」，白吃白喝但拒絕任何人類靠近，網友就這麼熱戀貼冷屁股好幾年。



今年夏天的時候，網友突然發現自家花園裏長貓了，一窩小奶貓看起來就特別像某位打交道多年的白嫖小貓咪。

她特地觀察了一下，確定貓媽就是牠！

網友尋思貓媽可能是有點被自己感化了，心裏高興但也沒有特別出格的舉動，就是老規矩用食物誘惑，一點點勾搭。

別說，最後的感化之路走的特別順利，一家子小貓全都被她收入囊中。

因為貓比較多，網友就尋思等牠們大一點就找領養。

誰料，沒等她籌劃呢，這一窩貓被她的親戚朋友瓜分了。

她自留2隻，她閨蜜要兩隻，然後她之前領養狗的那家也要一隻……如果最後一隻沒人要，她還是自留。

至於貓媽呢，網友說看牠能不能適應室內貓的生活，如果能適應環境，她也要領養，但如果不能，就會進行TNR（Trap, Neuter, Return），放歸社區。

總之，一家子貓也算是都有了好去處。

怎麼說呢，念念不忘必有迴響，網友感化這麼多年還是有用的哈哈。

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】