想要貓咪記住自己名字？專家教2招簡單方法　這時間段訓練最有效

很多貓友希望貓咪可以想狗狗那樣，呼之即來揮之即去，這需要適當的訓練才能達到要求，首先需要給貓咪起個響亮的名字，其次讓貓咪記住自己的名字。



當然啦，這又是離不開訓練的。那麼，如何正確的訓練貓咪記住自己的名字呢？

想要貓咪記住自己名字？這些方法要記著。（AI生成圖片）

1. 給貓咪取名字

要讓寵物貓更好的記住自己的名字，首先就應該為牠取一個響亮、簡短的名字。貓咪雖然對聲音很敏鋭，但是其名字不能太長，兩個音節最好。而且名字叫起來越清晰、響亮，這就讓貓咪更容易記住自己的名字。

要讓貓咪記住名字，訓練是必不可少的。平時可以利用餵食和遊戲等機會，叫喚貓咪的名字，讓貓咪將名字與所有愉快的事情聯繫在一起。而且讓牠可以清晰的分辨出名字聲音的長短強弱。讓牠對名字的發音形成條件反射。

讓貓咪讀懂主人的召喚，一些先天條件是必不可少的，且拋開貓咪的健康程度不說，訓練的年齡便大有學問：貓咪應該在出生後兩三個月左右時開始做記名訓練，因為實際上，貓咪懂得如何回應和懂得如何上廁所，是同樣重要的技能。所以，只有早早培訓，才能產生根深蒂固的條件反射。

相反，成年貓的習慣難以更改，對人向來不聞不問，又何談訓練呢？除此之外，外部條件也很重要，我們需要一個安靜的訓練環境讓貓咪的精神高度集中，並且堅持同一個人訓練，這樣才能比較見效。

2. 訓練貓咪記住名字

因貓不同於狗，牠沒有聽從人類的習慣，所以有的人認為，訓練貓是不可能的。其實不然，的確貓不能像狗那樣學會與人握手，端坐不動，但牠們卻能意識到自己是與主人生活在一起，而且與主人保持良好的關係。即使是貓，牠們也會感到舒適，當然我們不能把貓訓練得像傭人一樣的聽話但進行一些主人與貓雙方都感到幸福的基本教育並不難。

訓練貓的第一步，就是讓牠記住自己的名字做到「呼之即來」。從貓進家的第一天起，就像記住廁所的位置一樣，讓牠記住自己的名字。

最有效的辦法是，在吃飯前叫貓的名字，牠只要明白叫名字就有吃的，自然就記住了叫自己名字的發音。

這樣一來，吃飯以外的場合，叫牠，牠就「喵」或者回頭張望或者搖尾以示回答。這樣就便於您進行其他方面的教育。明白了自己的名字，迷路時牠也會聞聲而來的。平常，很多主人都喜歡跟貓說話，這種時候，「來，咪咪」，把牠的名字加上效果會更好。

貓咪其實是很通人性的小動物，適當的訓練是可以讓貓咪記住自己的名字的，但是一定要用對方法，如果貓咪並不聽從訓練，一定要讓貓咪慢慢適應，不可太過強硬，以免貓咪有逆反心理。

