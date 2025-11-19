隨手餵橘貓一次後　隨後竟找上門討吃　1情況下揭露牠驚人真面目

小貓是真不拿自己當外人。



網友經常投餵社區的流浪貓，最近她在路上隨手餵了一隻小橘。

本來沒太當一回事，誰料隔幾天的一個晚上，這隻橘貓竟然出現在她家窗外，瘋狂喵喵叫，似乎是在討要食物。

網友都驚呆了，因為她只跟這隻貓見過一面，牠咋知道自己家的。儘管她百思不得其解，但還是邀請貓貓進門飽餐一頓。

後來，這隻小貓就常來做客。

因為網友家裏已經養貓了，所以她不打算再養，但還是很好奇這隻貓的身份，是流浪貓還是家貓？如果是流浪貓，她很願意幫牠物色一個友善的新主人。

於是，網友就給小貓的脖子上戴了一個AirTag追蹤器，發現這貓確實是有主人的，固定主人就一個，但每天至少去四五家吃飯哈哈哈。

好吧，原來她家只是咪的食堂之一哈哈。不過，小貓有家真是太好了~

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】