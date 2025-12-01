小貓趁主人沒蓋零食箱　趁不備偷吃5種口味貓條　自助還懂換花樣

網友@hccyww家裏有一隻叫美香的吃貨小貓，雖然腦瓜不靈光，但吃飯很積極，聽到開罐罐或者是拿餐具的聲音，就會立刻奔過來。



這天，網友給貓喂零食的時候，忘記擰緊零食箱的蓋子了，於是第二天早上起床，就看到了5條不同口味的貓條被咬爛……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

而作案咪因為吃自助，非常愜意，毫無悔改之心。

貓咪吃就吃吧，反正也是給牠吃的。

另外一提：貓兒還挺會吃哈哈哈，炫飯都知道不吃一樣的東西。

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】