金毛半夜肚餓吃麵粉　發高燒主人從臥室爬出來照顧　網民超有共鳴

養狗真的太難了......刷到一博主感染上了流感，發燒到快40度，渾身沒有力氣，在牀上整整躺了一天。



可當她查看監控後更是直接懵了，家裏的狗子因為沒吃飯餓到生啃麵粉，給地板搞得五彩斑斕，看起來又可憐又氣人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗表示：主人要快點病好。（抖音＠金毛駱駝）

監視器拍下了主人帶病，從臥室爬出來照顧狗狗日常的一幕：

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身為「老母親」的博主是徹底看不下去了，貼着退燒貼，直接就從卧室爬了出來......

每一步都走的格外的艱難，但養狗人是不會因為這點小事屈服的，她立馬強撐着身體拿出狗碗，招呼狗狗吃起了狗糧。

博主緩了好一會兒，為了不弄的狗子渾身到處髒兮兮的，開始打掃起了地板......

一瞬間，真的不知道該心疼誰好。

評論區辣評：

「提前練習爬行，到老了不麻煩子女。」

「狗：其實我沒那麼餓......」

「看到你爬出來的那一刻，我就知道這個讚我非點不可。」

「你倆愣是誰也沒靠上誰。」

「我以為主人爬過來想要一起舔......」



果然，在養狗人的心裏，委屈了自己也不能委屈小狗！

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