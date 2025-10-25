狗狗跑出馬路！小巴慢駛等牠上行人路　司機罵後1句話顯鐵漢柔情

不少人都以為香港人冷漠，但有人就認為只是口硬心軟，尤其是上了年紀的大叔，多是「鐵漢柔情」。最近有網民在社交平台分享趣事，表示自己日前乘坐小巴，其間遇上1隻黑狗跑出馬路，司機立即爆粗罵道「做乜X啊企係度，驚撞唔死啊？」，但同時慢駛，等待狗狗回到行人路後才加速。樓主形容司機後來再說「掛住溝女，唔識死」，原來當時行人路上站了1隻白色狗狗，司機風趣表示黑狗是為了「溝女」，才忽然跑到馬路，讓樓主笑言「瞬間覺得成件事勁cute」。



1隻黑色狗狗衝出馬路，小巴司機罵道「做乜X啊企係度，驚撞唔死啊」，但一直保持慢駛，等狗狗走回行人路後才加速。示意圖。（資料圖片）

小巴司機邊鬧邊慢駛 等狗狗上行人路

樓主在Threads上發文，表示「香港人口X心軟真係好cute」，稱她日前乘坐小巴，忽然1隻黑色狗狗衝出馬路，當時已有「對頭車」閃燈，希望趕牠回到行人路，此時小巴司機也開始罵道「做乜X啊企係度，驚撞唔死啊」，但司機保持慢駛，沒有加速駛近去嚇狗狗，而是等狗狗走回行人路後才加速。

樓主續指，小巴司機其後還說「掛住溝女，唔識死」，原來事前對面行人路上站着1隻白色狗狗，司機笑言黑狗是為了「溝女」才衝出馬路。（Unsplash@Bianca Ackermann）

司機罵狗狗「掛住溝女」阻路

樓主續指，小巴司機其後還說「掛住溝女，唔識死」，原來事前對面行人路上站着1隻白色狗狗，司機笑言黑狗是為了「溝女」才衝出馬路，讓樓主也感歎道「瞬間覺得成件事勁cute」。

網民：香港人從來都係口硬心軟

帖文引來大批網民留言，許多人認同樓主所言，認為大部份香港人都口硬心軟，表達關心的方式較婉轉，「小巴司機好多都用好X嘅態度，嫌嫌棄棄嘅語氣叫人小心坐低先，見人坐低先開車」、「天使般嘅品格，魔鬼般嘅口舌」、「其實香港人從來都係口硬心軟，而且佢哋嘅心軟程度係你好難想像得到」。