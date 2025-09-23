貓狗腎衰竭不容忽視|獸醫拆解腎病風險 教你從飲食守護貓狗生命線

對所有主人而言，最心痛的莫過於毛孩確診無法逆轉的慢性疾病。腎衰竭便是其中最常見的一種，嚴重時可致尿毒症使貓狗極度痛苦、食慾不振、精神萎靡，甚至死亡。研究顯示，約15%的十歲以上犬隻及高達33%的十五歲以上貓咪，都正承受慢性腎衰竭的折磨。此病成因複雜，包括年老退化及遺傳等，棘手之處在於當出現明顯症狀時，腎臟往往已遭受不可逆轉的傷害。



早一步發現 少一步後悔

臨床上，貓狗腎病分為四個階段。初期可能沒有任何徵狀或僅是飲水量增加而容易被忽略，但隨病情惡化，食慾不振、噁心嘔吐、體重下降等問題會越趨明顯，嚴重影響生活品質。獸醫Dr. Ana提醒，雖然無法根治，但及早介入並採取正確的護理方案，透過積極的營養管理，是延緩病情惡化、維持毛孩生活品質的關鍵。

[Affinity Petcare貓狗腎病營養管理臨床研究報告] 貓狗腎病營養管理三個目標層級 - 營養介入能從三個層面發揮作用，不但保護腎臟，還能改善整體健康。

低磷延緩惡化 Omega-3抗發炎

飲食管理是對抗腎病最重要的一環。獸醫處方飲食旨在改善因尿毒素引致的嘔吐、食慾不振等症狀，提供足夠能量以防消瘦，並透過調整營養來減輕腎臟負擔，從而延緩疾病惡化。要達到以上目標，必須從營養介入腎臟、內分泌和全身的三個層面，Dr. Ana分享了幾個飲食照護重點：「主人必須確保毛孩攝取充足水分；提供適度的高品質蛋白質以減少代謝廢物；並嚴格限制磷的攝取，同時為貓狗補充Omega-3脂肪酸（特別是EPA）有助抵抗腎臟炎症，以及適量鈉、鉀、維他命B群及抗氧化物等營養，對於穩定血壓、支持新陳代謝及抵抗氧化壓力亦相當重要。」

獸醫建議 處方糧精準針對腎臟病貓狗需要

理論上調整食物成分的攝取量，能幫助控制病情。但在居家自製鮮食難以精準調配出符合所有營養需求的腎病餐單，不但有可能造成貓狗營養不足促使病情惡化，在時間上更是極其困難的任務。臨床研究明確指出，飲食對預後有著決定性影響，由專業團隊研發的獸醫處方糧是更安全又省時的選擇。數據顯示，患有慢性腎病的犬隻在轉換為處方糧後，其腎臟相關死亡率由94%顯著下降至52%。

[ADVANCE獸醫處方糧 - 腎臟配方] 腎臟處方貓濕糧(左)，腎臟處方貓乾糧(中)，腎臟處方狗乾糧(右)

獸醫Dr. Ana推薦ADVANCE腎臟處方糧，其配方完全針對腎臟病理需求設計。首先，它嚴格控制磷含量，這對延緩腎功能惡化至關重要。同時，配方採用鮮肉等高品質且適量的蛋白質，既能維持毛孩肌肉量，又能最大限度地減輕腎臟的代謝負擔。此外，配方富含Omega-3（特別是EPA）及抗氧化物，能發揮抗炎作用，保護腎臟免受持續損傷，研究更證實攝取高EPA的貓狗有更長的存活期。精準的電解質與中性尿液pH值有助穩定血壓及預防結石，而添加的可溶性纖維與維他命B群，則能協助腸道排毒及改善貧血等常見併發症。

[Affinity Petcare貓狗腎病營養管理臨床研究報告] ADVANCE腎臟處方糧對於確診患有腎病的貓狗，有效減低尿毒危機發生，並延長貓狗壽命

臨床實證：有效延長貓狗壽命 提升生活品質

ADVANCE腎臟處方糧的效果已在多項臨床測試中得到證實。研究顯示，與食用一般飲食相比，食用此處方糧的患病犬隻，平均壽命延長約3倍；貓咪亦延長約2.4倍。更重要的是，它能顯著降低致命的尿毒危機發生率：在犬隻中，發生率從65%降至33%；在貓咪中，更從26%大幅降至0%。

許多主人回饋，毛孩轉食ADVANCE腎臟處方糧後不只體重回穩，精神與食慾也大有改善，重拾活力並願意互動，生活品質得到明顯提升。

獸醫Dr. Ana Celly

獸醫學碩士

哥倫比亞拉薩爾大學獸醫本科

巴塞隆納大學製藥工業與研究品質體系研究生

(資料及相片由客戶提供)