如何教狗狗安靜坐下來？專家教4個訓練技巧　除了獎勵還能這樣做

怎麼教狗狗坐下的本領？高高興興的養了一隻狗狗回來，是不是特別想好好訓練一番？說到這裏就有點頭疼了，該怎麼訓練呢？都有哪些本領可以讓狗狗學習呢？



今天開始教狗狗坐下了，坐下相對來說會稍微困難一點點，有耐心的話也是不難學的。

如何訓練狗狗坐下（Jamie Street@unsplash；01製圖）

進階訓練-坐下

1. 準備好狗子喜歡吃的食物作為獎勵或者誘惑（相信你已經get到了）。再確認好一個固定簡潔的口令，比如說「坐」。

2. 讓狗狗在自己的面前站好，然後發出口令。在訓練的初期，狗狗對於口令肯定是無動於衷的，這時就需要你霸道地將狗子的屁股按下去，來指引牠們完成動作。可能牠會因為不明所以而重新站起來，這個時候需要在牠起來之後反覆指引牠們坐下。

3. 這期間注意不要着急給狗子吃的，因為牠們並沒有做到你的要求。此時需要注意的就是一直重複下達口令，同時指引牠們完成動作。讓牠有意識的感受到口令相應的指定動作。

4. 在這個重複的過程中，狗子會逐漸適應然後形成條件反射，隨後就可以基本自己完成這個動作了。當牠聽到口令，條件反射地坐下後，主人一定要及時給牠們獎勵，漸漸牠就會知道自己表現到位了。

總的還是要用食物誘惑的方式，去吸引狗狗訓練。因為狗狗不知道什麼對什麼錯，只有用牠們感興趣的事情，才能得到好的訓練效果。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】