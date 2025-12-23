金毛步步為營偷溜出門只為吃一口？店主苦笑：牠已吃霸王餐1年

你們知道狗狗對食物能有多執着嗎？



這天，網友分享了一段視頻，展示了自家金毛是如何步步為營，偷溜出去吃鍋盔的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 4

狗狗先是閒逛踩點，觀察網吧員工們的現狀，發現大家都聚集在後門沒有注意到自己後，牠便決定從前門實施計劃。

小傢伙守在樓梯口，假意與人們互動並等待時機，就這樣，15分鐘過去了，牠才終於小心翼翼的偷偷貼着牆溜了下來。

最後，在鍋盔店等待十幾分鐘後，狗狗也是心滿意足，成功收穫了鍋盔一枚，外加老闆的護送回家。

鍋盔店老闆表示，準確來說，狗狗已經吃了自家鍋盔快1年的時間了，那天晚上牠來的時候，店裏顧客很多，小傢伙也是不着急，就乖乖在旁邊排隊等自己忙完。

老闆看到後牠時也是又氣又想笑，忍不住開口教育：

外面壞蛋很多，你和別人跑了怎麼辦，在這乖乖等，我要忙了！

狗狗是鍋盔店的常客了，從開店以來基本天天都會來光顧，老闆也特別喜歡狗狗，稱牠是「狗來財」，因為牠的存在店裏生意翻倍。

狗狗曾半夜偷溜來吃過鍋盔，被主人逮到現行後瞬間心虛，只能繞着走。

主人擔心牠過馬路不安全，所以平時會把牠拴在網吧裏，因此，牠只能找準時機偷跑過來吃或者等老闆有空送過去，但估計是最近老闆太忙，牠才會自己跑來......

並且，狗狗吃的都是原味的鍋盔，還比較健康，但如果不管，一天牠甚至能吃5、6個。

這種狗心眼最多了哈哈！

狗狗也懂等價交換？

這年頭，就連小狗都懂得等價交換了！

墨西哥一小哥開了家漢堡店，肉餅厚厚的還特別多汁，深受大家的歡迎。

+ 6

這天，小哥的店門口出現了一隻小狗顧客。牠叼着石頭，望住櫥窗，見小哥走來，立馬將自己的小石頭推了過去。

牠的小眼神裏滿是期待，瘋狂搖晃的尾巴，彷彿在說：

人，我的一塊石頭可以換來你的一個漢堡嗎？

小哥猜測，可能是因為客人們都是用手機支付的，而手機在小狗的眼裏就像石頭一樣，所以，牠才會想着用石頭來交換漢堡。

小哥也是被感動，立刻起身給小狗做起了漢堡。甚至他去掉了調料，只用了麵包、蔬菜還有香噴噴的肉餅。

小狗乖乖的等着自己的那份食物，取餐後也是馬上開心的享受了起來。

到了第二天早上，小哥還沒開門，小狗就已經在門口蹲守了。見自己過來，牠特意把石頭推到了店裏。

小哥定睛一看，今天的石頭比昨天的更大更圓了。小狗一定是早早就出了門，用心挑選了最好的石頭，一路都在滿懷期待和自己交換漢堡。

小哥見狀，也是立刻給小狗做了最厚的漢堡作為獎勵，並且，上次發現牠挑食不愛吃蔬菜，所以這次就沒放了。

看着小狗大口吃飯的模樣，小哥感覺很可愛：「記得給個五星好評哦～」

怎麼會有這麼聰明的小狗啊，狗好，人也好。

延伸閲讀：金毛犬每天等郵差討摸摸成好友 偷吃午餐依舊受寵 可愛即正義？（點擊連結看全文）

+ 6

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】