貓咪化身頂級控水大師！網民出題挑戰飲水機斟水　完美滿杯零失手

以前不懂為什麼考試的時候，出題老師總是想方設法的「為難」我們。



人類為難小貓咪

看到這隻小貓咪……悟了！博主家的小貓有很強的控水技能：就是聽到飲水機接水的聲音就會過來，然後幫人按開關，接差不多了就鬆爪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪擁有頂級控水能力：

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而且咪每次接水，都能卡到滿杯的位置，絕對不會讓水漫出來。看到咪有如此技能，評論區的網友們坐不住了，紛紛給小貓出題：

「你把杯子換成白酒杯讓牠接……」咪：「輕輕鬆鬆！」

「不要透明杯子，換成馬克杯！」咪：「簡簡單單！」

「大透明杯裏放個小酒杯！！！」咪：「手拿把掐！」

「給我換成瓶蓋！」咪：「看不起誰！」



……我嘞個控水大師！看到小貓有如此技能，有人就提議了：「送咪去夜市擺攤，貓接礦泉水，5塊錢一杯。」貓：「呵呵，很生氣為您服務」。

本期投訴案件就到這裏，有業務員受理嗎？

貓咪被插隊還不能大喊

滴滴，給貓求個投訴電話。忍不住給咪站台！！！刷到一博主的小貓調皮把水壺給打碎了，然後一腳踩上去，把腳給劃傷了。人看到貓受傷，也顧不上生氣，立刻帶牠去醫院進行清創。

可咪受傷，咪疼，咪委屈，咪害怕，咪喵喵大喇叭叫，叫得讓醫生護士以為牠要吃人。沒辦法，為了保證小貓能好好配合治療，醫生便給貓打了一針鎮定劑。可針才打完沒多久，醫院裏突然來了一隻奄奄一息，需要急救的狗狗。大傢伙全都去救狗了，小貓的傷就暫時被擱置。

貓咪被插隊還不能大喊大叫：

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博主倒是很體諒，可小貓不懂這些有的沒的，牠腳也破了，針也捱了，結果被「插隊」了，於是又開始大叫起來。而這時，人一看自家孩又開始鬧，手動閉嘴：「你別這麼沒素質！」牠愣了一下，炸了！結果博主又跟牠講道理：「你只是腳破了而已……」

小貓：

「？？？」

「聽聽聽聽，這是什麼話？！！！」

「我，沒素質？」

「還有…什麼叫做『我只是腳破了而已！』」

「咪的天，咪都被插隊了，還說咪沒素質。」

「是的，我沒素質，先救我！」



……這真不怪我替小貓站台吧，我們貓兒可太委屈啦！

ps：刷到後續，博主透露小貓的傷口已經處理了，送來搶救的小狗貌似也救活了，可喜可賀。

貓咪變成貓條

刷到一博主的分享：她曾在一個類似排水口的地方發現了一隻被卡住的小貓，當時咪是這個狀態。她決定敲碎排水管，將貓給救出來。沒想到的是，磚裏還有一層，小貓是被困在裏面的管道。於是博主又開始了新一輪的救援，然後……哈哈哈哈對不起，我不應該笑，但哈哈哈哈……

貓咪變成貓條 原諒我不厚道地笑了：

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果然，貓和老鼠的含金量還在上升！雖然小貓有一段很丟貓的經歷，不過牠以後再也不會被卡到水管裏了，因為…現在已經變成博主養的大海參了。

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