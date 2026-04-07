奶牛貓狂搗亂踩報紙！爺爺怒火下秒變熱情擼貓 網：萌貓攻勢太強
撰文：貓與愛的世界
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眾所周知，奶牛貓非常神經。
網友@soramame_kendama 家裏的奶牛貓Sora就是一個時常發癲的主。
這天，爺爺正在專心看報紙，但Sora就很無聊，牠想找人陪牠玩，於是盯上了爺爺。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
Sora這麼可愛，爺爺怎可以不理牠！
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為了吸引爺爺的注意，Sora開始瘋狂跑酷，後來直接到桌上搗亂，在爺爺看的報紙上來回橫跳。一開始，爺爺忍了，但這貨越來越囂張，直接把小爪子伸到報紙下面掏來掏去。最後給爺爺搞得一個字也看不下去，直接怒起。
本來以為小貓會被揍屁屁，沒想到爺爺站起來卻是狠狠地擼了一把貓哈哈哈。
咋說呢，真的很符合養貓人的狀態，有時候小貓搗亂，真的特別生氣，但把牠抓過來後，看到那張萌萌的臉又忍不住親親抱抱。
唉，貓咪真的很會拿捏人誒！
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