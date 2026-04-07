奶牛貓狂搗亂踩報紙！爺爺怒火下秒變熱情擼貓　網：萌貓攻勢太強

眾所周知，奶牛貓非常神經。

網友@soramame_kendama 家裏的奶牛貓Sora就是一個時常發癲的主。



這天，爺爺正在專心看報紙，但Sora就很無聊，牠想找人陪牠玩，於是盯上了爺爺。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小貓Sora尾巴翹得高高的，即將展開萌貓攻勢。（Instagram@soramame_kendama）

Sora這麼可愛，爺爺怎可以不理牠！

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為了吸引爺爺的注意，Sora開始瘋狂跑酷，後來直接到桌上搗亂，在爺爺看的報紙上來回橫跳。一開始，爺爺忍了，但這貨越來越囂張，直接把小爪子伸到報紙下面掏來掏去。最後給爺爺搞得一個字也看不下去，直接怒起。

本來以為小貓會被揍屁屁，沒想到爺爺站起來卻是狠狠地擼了一把貓哈哈哈。

Sora表示：我這樣吸引到你注意了吧！（Instagram@soramame_kendama）

咋說呢，真的很符合養貓人的狀態，有時候小貓搗亂，真的特別生氣，但把牠抓過來後，看到那張萌萌的臉又忍不住親親抱抱。

唉，貓咪真的很會拿捏人誒！

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