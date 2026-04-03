公司裁員沒錢賠償　網友霸氣抱走「貓同事」抵債　最終養成大橘豬

公司裁員沒錢賠償怎麼辦？網友@凡哥雅寶選擇用公司的貓同事橘貓抵債。



這是怎麼回事呢？原來網友上班的地方有一隻橘貓同事，小橘入職時才三個月大。毛茸茸的一隻小貓，在什麼都還不懂的年紀就開始上班了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

橘貓從小就生活在公司裡。（抖音@凡哥雅寶）

白天還好，有人類同事陪着，小橘沒那麼孤單。一到下班或是放假後，小橘一個貓在公司喵喵哀嚎，在自己的貓貓區域一個貓上下亂竄。網友在監控裏看到後，心疼得想落淚。

長大後，小橘貓變成了大橘貓。

每天下班，她目送公司所有同事一個一個地下班回家，最後只留下她一個貓在公司。雖然長大了，也更加獨立了，但看到大橘一個貓在公司的背影，還是會有點難過。

尤其到晚上，網友再打開公司攝像頭時，看到監控那頭的貓孤零零地一個貓在公司。漆黑的辦公室除了她空無一人，也沒有別的貓陪伴。網友想，小橘她肯定也很渴望有人陪伴吧。

+ 1

當公司出現財務困難將要裁員時，網友除了想到自己，還擔心在公司的大橘。大橘以後怎麼辦？誰照顧她生活？所以當公司老闆找自己談話，說暫時發不出N+1的賠償，不過可以把橘貓同事送給她時，她爽快地答應了。

別人從公司離開要帶着一大堆個人物品回家，而網友卻抱着公司的大橘貓回家。

大橘：

我今天要跟你一起下班回家嗎？

到家了，到家了，貓同事對新環境不熟悉，還在這兒聞聞、那兒看看熟悉環境。等到時間一長，大橘熟悉了環境，也慢慢感受到了生活的變化。

以前要天天上班，跟網友是同事關係。而現在完全不用上班了，跟網友的關係也發生了變化，網友不再是同事，而是大橘的鏟屎官。

不用上班，還找到了長期飯票，大橘徹底放鬆下來，天天在家睡大覺。現在，大橘不光有鏟屎官陪着，還有另一隻大白貓陪伴。比起上班時的生活，現在大橘在家的日子過得真是很幸福呀！

點擊查看更多貓貓現在的可愛照片👇👇👇

+ 2

延伸閲讀：溫柔比特犬讓出狗屋給懷孕流浪貓 主人大愛全收養 行為感動網民（點擊連結看全文）

+ 1

【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】