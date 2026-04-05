橘貓對自己尾巴發起攻擊竟落敗　畫面超好笑　網民：菜就多練！

眾所周知：貓和貓尾巴是兩種不同的生物！

最近，網友@Haley Gilson發現自家的橘貓Louie跟自己的尾巴幹起來了！

起因是Louie正在玩耍，不知道咋的就把自己尾巴給按地上了。



那一刻小貓咪有點慌，想撒手吧，又怕尾巴跑了，雙方就那麼僵持半天。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小橘貓Louie，是隻充滿活力的貓咪。（tiktok@haleygilsonnn）

點擊圖片看看這場貓咪與自己尾巴大戰的情況～

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沒想到尾巴更勝一籌，直接溜走，小貓試圖追上它，卻怎麼都沒有成功。

貓：咋回事捏？還有我搞不定的獵物？

於是小貓咪故技重施，這一次把自己的尾巴狠狠地按在了地上，更不肯鬆手了。

但很顯然，這場持久戰還是尾巴贏了～

尾巴：

菜就多練！

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】