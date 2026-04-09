網購貓爬架狂抖如地震模擬器 客服神邏輯：不下來代表牠非常喜歡
撰文：擼貓教授
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為了讓貓咪在家裏有地方睡覺、有地方磨爪，還有地方爬高，養貓人一般都會給貓買個貓爬架。
鏟屎官@malu就在pdd上給自己的貓買了貓爬架，怕貓站上去不穩，鏟屎官在買之前還諮詢賣家客服「穩當不」，在得到肯定的回覆「穩當的」後，鏟屎官放心地下單了。等了幾天，貓爬架到貨了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
貓站在貓窩裏抖得厲害，完全站不穩。（擼貓教授提供）
趕緊打開包裹，一塊一塊組裝上，迫不及待讓貓上去體驗一下。結果，貓站在貓窩裏抖得厲害，完全站不穩。貓咪小小的眼睛充滿了大大的疑惑：是不是所有的貓爬架都這麼抖？
當然不是所有的貓爬架都會抖，看到貓咪抖動的畫面，網友們紛紛腦洞打開，提出自己獨特的見解。
「貓都練上核心了。」
「在練普拉提呢。」
「地震模擬器。」
「貓爬架是電動的？貴嗎？」
也有網友好奇，把這個抖動的畫面發給客服，看客服這一次如何解釋。發給客服，看他怎麼編~哈哈哈哈哈！
客服：
你看貓咪顫顫巍巍地站在上邊，怎麼搖晃都不下來，所以貓咪喜歡就是最重要的啦！
有的貓咪確實喜歡貓爬架，不管貓爬架是否抖動、是否傾斜，貓咪都穩穩地坐在上邊。
網民分享貓咪與貓爬架的有趣畫面：
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