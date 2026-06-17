貓咪打架輸掉垂頭喪氣　回家還被貓奴數落　毛孩：別說了本來就煩

近日，四川一友友@涵梅分享，貓主子出去打架的視頻，逗笑了一眾網友~影片中，貓咪確實看起來有點慘，毛髮不整，臉的側部也掛了彩，確實讓人心疼。



第一次在貓咪身上看到了垂頭喪氣的模樣。

不過，更慘的是， 貓咪被鏟屎官一陣數落：你自己看看，你被打成了什麼樣子，你看看自己的臉，你好不好意思~網友精準復刻了貓咪的內心：本來打輸了就煩，你一說更煩了，我不要面子的嗎？我也有自尊心好不好。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪打輸回家還要挨罵：

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鏟屎官說到最後，貓咪都開始一副高傲的眼神，實則感覺是委屈，但確實又不想聽你叭叭叭的神態：不聽不聽，王八唸經……嘴替：「能不能別說了，我都這樣了，你還在逼逼叨叨，出門受外傷，回家又受了內傷，服了。」

不過，聽鏟屎官的語氣，確實是心疼的語氣。畢竟誰家主子受傷了，不心疼呀！希望鏟屎官一定注意一下貓咪的傷口，記得消毒，好好處理哈……貓咪也是需要安慰的啦~不過，希望貓咪的世界還是能和平相處，畢竟哪裏都不是「法外之地」哈，每個鏟屎官一定要說給自己貓貓聽~

澆個朋友

不然，人類總會給你「致命一擊」的，不管是身體上的，還是內心上面的。這不，這位大媽的操作，給喵耳朵直接就看呆了~只見大街上，一隻橘白和一隻乳牛貓劍拔弩張，彼此不服，看起來似乎對峙了很久，給人一種鬥雞的既視感。

大媽看到貓咪吵架直接物理降溫：

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結果一位大媽拿着水瓢出現了，直接來個：澆個朋友，來消消火，冷靜冷靜，別打了！網友：什麼？這咋還物理降火呢，是個天才。不過有網友吐槽：這大媽看起來有點偏心呀，咋對着橘白一瓢潑，然後推搡着乳牛推到了一邊~

不過再細心看，這地上到處都是水，是不是已經「澆半天朋友」了，這不起作用呀！網友：這是什麼深仇大恨，世仇呀！拉不開，降火？降不了一點……不過視頻看到最後，這倆還是不服，又要走到一塊，估計心裏下定了決心：今天勢必分個高低，天王老子來了也不行~

真是應了那個段子：如果閣下不懂法律，在下也略懂一些拳腳……在貓咪的世界裏，法律有待普及，還是拳腳的天下呀！你就像這樣的，到底是在打架，還是在貼臉秀恩愛呢，咋有一種卿卿我我的感覺呢？而且這確實像極了小時候看的動畫片：這是倆恐龍？

這時候，喜歡鬧騰的鏟屎官，是不是想上去「哈」一下呢？比起貓咪，鏟屎官很多時候也很壞~所以，最後喵耳朵有個疑惑，是不是春天萬物確實比較躁動，植物是在瘋長，而貓咪的「好勝血脈」更容易被喚醒呢？

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】