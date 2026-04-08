貓咪訓練5大守則　掌握2個月大黃金期與空腹時機　體罰嚇貓不可取

大家都覺得貓咪比較高冷，野性難馴，說起訓練那都是一個頭兩個大。但是貓咪如果不訓練，調皮起來破壞力更大，抓壞傢俱、偷偷上床睡覺、推倒易碎品等等。



所以貓咪訓練很有必要，而且只要掌握正確的方法，貓咪也能變成一個乖寶寶。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪訓練的幾個技巧和注意事項（unsplash；01製圖）

貓咪訓練的幾個技巧和注意事項（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 開始訓練的年齡

貓咪訓練要從小開始，最好的年齡是2—3個月的時候，這個時候的小貓比較容易訓練。

2. 掌握訓練的時機

訓貓最好的時機是在吃東西之前，食物誘惑力比較大，這時候它比較聽話，和其它時間相比，更加容易訓練。

3. 控制訓練的時長

貓貓集中注意力時間不長，每次控制在十分鐘左右為宜，但是一天可以訓練幾次。一次一個動作，貓咪很難一次學會幾個動作，總是失敗，喪失信心不願學就不好了。

4. 安靜的訓練環境

最好在安靜的情況下一人訓練。大聲或者人多，貓咪容易出現驚恐的情緒，會把它嚇走，以後訓練起來就困難了。訓練某一個項目時要注意訓練方式，兩個人如果採取不同訓練方式，貓咪只會覺得困惑，反而訓練效果變差。

5. 耐心的訓練態度

大家都知道貓貓自尊心強，其實很多時候它們並不願意任人擺佈。所以你的態度更加要好，訓練與玩結合。而且要有耐心，即使做錯了，也不要過分懲罰，萬一貓咪對訓練厭惡，以後再訓練只會事倍功半了。

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